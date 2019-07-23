無黨籍台北市長柯文哲是否真有意直攻2020總統大位？近期可說是火力全開，先是嗆總統蔡英文做不好，再嗆行政院長蘇貞昌「不要臉」，隨著藍綠營在6、7月的黨內初選順利落幕，柯P雖少了一些曝光度，但也讓他有時間喘口氣。港媒近期即觀察了柯P往後可能參選的三大戰略。

港媒《中評社》今發表評論指出，觀察柯P對2020的「三面戰略」，其一是從2月以來，包括台中花博、媽祖繞境、演講等行程，柯P南下各縣市行腳，六都的台中、台南、高雄等重點城市，更是聚集不少柯粉，也讓柯不只南下一遍，也進一步整合「空軍」，可預期的是，柯粉俱樂部的組織性，找出各地區的對接口、負責人，已有傳統組織戰的雛形。

其二，柯P下月開始密集接受媒體專訪。從今年2月後開始接受電視新聞的專訪，當時重批民進黨新潮流派系，成為焦點，但在國、民兩黨進行黨內初選期間，柯開始減少媒體專訪次數，柯熱度急遽降低，直到雙城論壇前夕接受《中評社》等媒體專訪談論兩岸關係，並因論壇行程，新聞熱度開始加溫。而柯文哲接下來在7、8月至少還規劃8場媒體專訪，包括廣播、政論、直播節目等形式，未來會再爆出什麼料，也可能再成媒體焦點。

其三，上週柯P接受《風傳媒》等媒體專訪，開始砲轟批評蔡英文、韓國瑜，甚至是行政院長蘇貞昌等人，而且誰敢回嘴柯文哲必定「加倍奉還」，絲毫沒有在客氣，至今仍未停歇，也讓柯P新聞熱度再往上漲，據《網路溫度計》統計，柯P網路聲量更衝上了半年新高。

文末總結認為，各界開始關注究竟柯P「撿到槍」大肆批評蔡英文、民進黨，能不能以時間換取空間有效拉高民調，值得後續觀察。

(中時電子報)