左圖為上午雨量預報、右圖為下午雨量預報。（氣象局）

昨天的午後的一波雷陣雨，讓大台北地區雨量創新高，大安森林測站更觀測到每小時136.5毫米的雨量。氣象局表示，今天因偏南風影響，中南部、東半部有短暫陣雨，午後各地有雷雨，並有大雨發生的機率，今天下午的定量降水預報也顯示，大台北地區午後會有大雨。氣象達人彭啟明指出，因為太平洋高壓讓季風長不起來，最快約等到8月初才有颱風發展的趨勢。

氣象局資料指出，未來一週大致是偏南風至西南風影響的大氣環境，天氣悶熱，降雨以午後雷陣雨為主，而午後雷陣雨影響範圍受太平洋高壓的強度變化而不同。周三、周四（24日、25日）太平洋高壓增強，天氣炎熱，午後山區有雷陣雨。

周五、周六（26日、27日）太平洋高壓稍減弱，午後雷雨範圍擴大，各地皆有降雨機會。下周日、下周一（28日、29日）太平洋高壓又增強，午後山區有小範圍雷雨。

彭啟明在臉書指出，未來颱風發展機率偏低，因為太平洋高壓勢力佔據在熱帶洋面，讓季風低壓發展不了，最快要等到8月初可能會有颱風。而只要沒有颱風靠近台灣，天氣型態幾乎都是夏季型午後雷雨天氣。

(中時電子報)