想像一下，蚵仔麵線、三杯雞、四神湯和車輪餅等台灣傳統庶民美食或Street Food，變成了法國菜會是什麼樣子？以Bisromony為定位的台北〈T＋T〉時尚餐酒館推出夏季新菜單，主廚為了更「接地氣」，除大量採用當季當令台灣在地食材入饌，更以當代精緻法菜廚藝詮釋演繹台灣味，讓台灣庶民美味穿著法菜外衣「借殼上市」，這些消暑的夏日新菜不獨好吃好看好「拍」，更讓食家饕饕客或吃貨嘗後莞爾會心。
值得一提的是，因應客人要求，原本只賣晚餐的〈T＋T〉，自本季開始中午也營業啦，同時套餐的菜色道數更從原本6道大幅增加為11道，全套訂價1850元，以菜色食材用料和作功以及道數來看，這個價位其實「很難賺」，但主廚蔡元善帶著「無奈卻豁達」的微笑說，沒辦法，這年頭開餐廳就是要講究CP值！
在知味識途的食饕眼中，去（2018)年第4季開業、位在台北市敦化商圈宏國大樓後巷的〈T＋T〉是一個「幸福而美好的存在」。同樣是以Bistromony為定位，它卻不似那些海歸派新銳大廚主持的時尚餐酒館般高調，也不太懂得用華麗詞藻自我包裝行銷宣傳。但是，這裡的價格與這裡的菜，實惠實吃且有趣，所以仍讓一些食客一試成主顧。
讓菜有趣，是餐廳經營者與大廚與市場同業區隔時必須建立的烹調料理觀，時下餐廳立足市場的充分必要條件。面對「愈在地．愈國際」與「接地氣」的食潮，在西式菜餚中導入台灣元素或「置入」台灣元素，變成了當代料理的一種「價值信仰」與「顯學」，同時隨著Follow這種料理觀的主廚愈來愈多，用在地元素解釋、闡述或彰顯所謂的「前衛創新料理」，也成了一股食尚主流，甚或急欲「被市場看見」的大廚搶戴的謢身符。
不過，讓台灣食材加入義法菜餚中不難，但要讓台灣味巧妙地置入在義法菜餚中就不是一件簡單的事情了。因為，過了頭，就「畫虎不成」、流於做作與賣弄；若不及，就會讓食者不明所以、食之索然。放眼當今市場，太多新銳或新秀廚師仍在「過與不及」間擺盪、流離，試著找出最安全的平衡點。
〈T＋T〉主廚蔡元善曾追隨新加坡御廚Justin郭文秀習藝，亦在國內五星飯店知名餐廳歷練，並投資開過〈五味瓶〉，深知要「以在地演繹國際」何其不易，所以他很用心、用力與用功的學習，並請名師授藝，慢慢體會、練習，故愈來愈難掌握到平衡點，找到屬於自己的路數、創作出創意與趣味兼具、食之卻不會流於「寡然」的菜餚。
〈T＋T〉全新推出的夏季菜單，蔡元善用肉質細緻的田雞腿取代傳統雞肉，並用清酒煮切技法使之更軟嫩，然後裹上九層塔香料泥並沾麵衣輕炸，升華了台菜「三杯雞」的形色與氣韻。〈九孔鮑．四神湯．豬骨〉是在碗中先舖了用鮑汁煮過的薏仁和蓮子泥，再逐層放上清蒸的東北角九孔鮑，彈Q口感較豬腸更上層樓，鮑魚上再用日本山藥片點綴，最後沖入具夏季「涼補」之效的四神湯，形色味都很迷人。
Mushroom Duxells是一種傳統法菜廚藝，？蔡元善用此技法與台灣街頭小吃〈車輪餅〉結合，金黃色的車輪餅皮上有T＋T的Logo，內餡包的正是以Mushroom Duxells手法作的蘑菇與和牛肝菌泥，裡面並摻了香炒的香特列菇增加口感，這種「精品級」的車輪餅，別的地方吃不到。
主廚推介的隱藏版菜式〈生蠔〉，傳遞的是「蚵仔麵線」的味覺體驗，蔡元善用澎湖鮮蠔裹了細如髮絲的阿拉伯麵線酥炸，附上自製的蒜味美乃滋、香菜苗和鱈魚絲，形色外觀就是一道Tapas，入口卻是台灣味，也是一道曼妙的台魂法菜。
〈T＋T〉夏季新菜所用的台灣在地食材還包括了宜蘭外海現流的胭脂蝦、櫻花蝦米、有機番茄，透過當代精緻法菜廚藝穿針引線與北海道馬糞海膽、伊比利豬，以及日本黑毛和種的和牛菲力，共構夏季菜單，其中部份菜餚並用南洋風味辛香料製作醬汁，食來消暑開胃，非常誘人。
(工商 )
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