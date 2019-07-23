〈T＋T〉夏季新菜〈番茄．梅子．接骨木〉，以各色小番茄為主要食材，並用梅醬、接骨木和番茄作的Sorbet、Foam和晶凍傳遞風味與口感。（圖／姚舜）

夏季造訪〈T＋T〉，每位客人都會加贈一道「隱藏版菜式」，這是主廚蔡元善以〈蚵仔麵線〉為靈感，用細如髮絲的阿拉伯麵線裹著澎湖生蠔酥炸的〈鮮蠔麵線〉。（圖／姚舜）

想像一下，蚵仔麵線、三杯雞、四神湯和車輪餅等台灣傳統庶民美食或Street Food，變成了法國菜會是什麼樣子？以Bisromony為定位的台北〈T＋T〉時尚餐酒館推出夏季新菜單，主廚為了更「接地氣」，除大量採用當季當令台灣在地食材入饌，更以當代精緻法菜廚藝詮釋演繹台灣味，讓台灣庶民美味穿著法菜外衣「借殼上市」，這些消暑的夏日新菜不獨好吃好看好「拍」，更讓食家饕饕客或吃貨嘗後莞爾會心。

值得一提的是，因應客人要求，原本只賣晚餐的〈T＋T〉，自本季開始中午也營業啦，同時套餐的菜色道數更從原本6道大幅增加為11道，全套訂價1850元，以菜色食材用料和作功以及道數來看，這個價位其實「很難賺」，但主廚蔡元善帶著「無奈卻豁達」的微笑說，沒辦法，這年頭開餐廳就是要講究CP值！

此刻是胭脂蝦盛產季節，〈T＋T〉主廚取宜蘭大溪現流胭脂蝦切成薄片，搭配青蘋果片、茗荷與黃芥末，增加口感與香氣，非常美味。（圖／姚舜）

在知味識途的食饕眼中，去（2018)年第4季開業、位在台北市敦化商圈宏國大樓後巷的〈T＋T〉是一個「幸福而美好的存在」。同樣是以Bistromony為定位，它卻不似那些海歸派新銳大廚主持的時尚餐酒館般高調，也不太懂得用華麗詞藻自我包裝行銷宣傳。但是，這裡的價格與這裡的菜，實惠實吃且有趣，所以仍讓一些食客一試成主顧。

〈蘑菇／車輪餅〉內餡包的是用法式傳統Mushroom Duxells手法作的蘑菇與和牛肝菌泥，裡面並摻了香炒的香特列菇增加口感。（圖／姚舜）

〈九孔鮑．四神湯．豬骨〉是在碗中先舖了用鮑汁煮過的薏仁和蓮子泥，再逐層放上清蒸的東北角九孔鮑和日本山藥片，再沖入四神湯，形色味都很迷人。（圖／姚舜）

〈T＋T〉夏季新菜〈冬蔭功〉，是用切得極細的青木瓜絲，搭配花生碎、宜蘭櫻花蝦米、檸檬皮、辣椒粉和北海道海膽，吃食 時拌入泰式冬蔭功醬汁提味，是一充滿南洋味的清暑沙拉。（圖／姚舜）

讓菜有趣，是餐廳經營者與大廚與市場同業區隔時必須建立的烹調料理觀，時下餐廳立足市場的充分必要條件。面對「愈在地．愈國際」與「接地氣」的食潮，在西式菜餚中導入台灣元素或「置入」台灣元素，變成了當代料理的一種「價值信仰」與「顯學」，同時隨著Follow這種料理觀的主廚愈來愈多，用在地元素解釋、闡述或彰顯所謂的「前衛創新料理」，也成了一股食尚主流，甚或急欲「被市場看見」的大廚搶戴的謢身符。

不過，讓台灣食材加入義法菜餚中不難，但要讓台灣味巧妙地置入在義法菜餚中就不是一件簡單的事情了。因為，過了頭，就「畫虎不成」、流於做作與賣弄；若不及，就會讓食者不明所以、食之索然。放眼當今市場，太多新銳或新秀廚師仍在「過與不及」間擺盪、流離，試著找出最安全的平衡點。

〈T＋T〉主廚蔡元善曾追隨新加坡御廚Justin郭文秀習藝，亦在國內五星飯店知名餐廳歷練，並投資開過〈五味瓶〉，深知要「以在地演繹國際」何其不易，所以他很用心、用力與用功的學習，並請名師授藝，慢慢體會、練習，故愈來愈難掌握到平衡點，找到屬於自己的路數、創作出創意與趣味兼具、食之卻不會流於「寡然」的菜餚。

魚子醬和酸奶是絕配，〈T＋T〉主廚蔡元善會提供這兩種食材與麵包薄片，讓客人享用胭脂蝦。（圖／姚舜）

這道菜創作靈感來自台菜「三杯雞」，主廚以清酒煮切田雞腿使肉質更柔軟，再包裹九層塔香料泥與麵衣輕炸，搭配三杯美乃滋醬讓客人享用。（圖／姚舜）

〈蘑菇／車輪餅〉內餡包的是用法式傳統Mushroom Duxells手法作的蘑菇與和牛肝菌泥，裡面並摻了香炒的香特列菇增加口感。（圖／姚舜）

〈T＋T〉全新推出的夏季菜單，蔡元善用肉質細緻的田雞腿取代傳統雞肉，並用清酒煮切技法使之更軟嫩，然後裹上九層塔香料泥並沾麵衣輕炸，升華了台菜「三杯雞」的形色與氣韻。〈九孔鮑．四神湯．豬骨〉是在碗中先舖了用鮑汁煮過的薏仁和蓮子泥，再逐層放上清蒸的東北角九孔鮑，彈Q口感較豬腸更上層樓，鮑魚上再用日本山藥片點綴，最後沖入具夏季「涼補」之效的四神湯，形色味都很迷人。

Mushroom Duxells是一種傳統法菜廚藝，？蔡元善用此技法與台灣街頭小吃〈車輪餅〉結合，金黃色的車輪餅皮上有T＋T的Logo，內餡包的正是以Mushroom Duxells手法作的蘑菇與和牛肝菌泥，裡面並摻了香炒的香特列菇增加口感，這種「精品級」的車輪餅，別的地方吃不到。

〈T＋T〉夏菜新菜單上的主菜〈慢燻伊比豬排〉，是將整條伊比利豬梅花肉先用 芥末籽和芥末醬調味後，再用龍眼木炭經16小時煙燻賦味，最後再切厚片煎烤上桌。（圖／姚舜）

用日本德島黑毛和種和牛菲力煎烤的〈和牛牛排〉，皮酥肉嫩且不會過度油膩，口感與風味完美呈現。（圖／姚舜）

〈T＋T〉時尚餐酒館夏季套餐的餐後甜點，是以風乾鳳梨片、鳳梨Sorbet與月桂葉作的乳沬共構，上層再灑了啤酒花，甜酸交織且奇香無比、非常美味。（圖／姚舜）

主廚推介的隱藏版菜式〈生蠔〉，傳遞的是「蚵仔麵線」的味覺體驗，蔡元善用澎湖鮮蠔裹了細如髮絲的阿拉伯麵線酥炸，附上自製的蒜味美乃滋、香菜苗和鱈魚絲，形色外觀就是一道Tapas，入口卻是台灣味，也是一道曼妙的台魂法菜。

〈T＋T〉夏季新菜所用的台灣在地食材還包括了宜蘭外海現流的胭脂蝦、櫻花蝦米、有機番茄，透過當代精緻法菜廚藝穿針引線與北海道馬糞海膽、伊比利豬，以及日本黑毛和種的和牛菲力，共構夏季菜單，其中部份菜餚並用南洋風味辛香料製作醬汁，食來消暑開胃，非常誘人。

甜點〈味噌．芒果．芝麻〉，是用鑲了百香果的芒果凍，上層舖了芒果切片，搭配用日本白味噌作的冰淇淋，風味與口感皆很迷人。（圖／姚舜）

〈T＋T〉夏季套餐不附茶或咖啡，而是以充滿南洋風味的飲品〈白芝麻．椰奶．西谷米〉取代，非常消暑。（圖／姚 舜）

〈T＋T〉時尚餐酒館主廚蔡元善（左2)廚功札實且性格進取，率年輕廚藝團隊演繹菜色作功細膩且味道誘人。（圖／姚舜）

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