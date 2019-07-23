PTT網友回應。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

總統蔡英文出訪拚外交，國安局官員卻涉嫌利用蔡出訪機會，訂購金額近700萬、9800條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄。立委黃國昌開記者會揭發此事，卻在事後痛批，國安局會敗壞至此，多數爛官還不是國民黨栽培出來了，更要國民黨開一個「謝罪記者會」。網友大笑：「國師已經要被1450轟爆了，現在轉來不及了！」

黃國昌在臉書發文狂酸「KMT刷存在感記者會通知」，表示：「來，讓大家看看什麼叫真正在刷存在感！講句不客氣的，國安局今天會敗壞到這種程度，多數爛官還不是你們KMT栽培出來的！KMT開一個謝罪記者會還差不多。如同我下午記者會說的：現在重點是『徹底整頓國安局』！」

對此，網友轉發至PTT論壇，有人揶揄道：「國師已經要被1450轟爆了，現在轉來不及了！」

其他網友也紛紛回應：「就算黃這樣講，以為蔡英文能下莊喔？英粉真的很逗趣欸」、「爛官你當了那麽久都挑不出來，眼皮底下搞這麼大的事沒感覺！幹嘛？還真以為一句話就能推kmt？」「用走私蔡專機也能怪KMT，厲害了我的黨」、「錯KMT，有功DPP」、「棒呆了，永遠拉KMT救援」。

(中時電子報)