高雄市長韓國瑜近幾個月強調清淤工作，然而，高雄日前大雨，造成多處積水，讓韓飽受批評。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，高市府的努力，並沒有阻止719當天積水的事實，但退水速度對應清淤、清疏的努力，看在高雄市民眼裡，會有感覺。他也感嘆表示，一個台灣、兩種態度；一場大雨，兩個台灣！面對議題，台灣需要趕緊找回「一個標準」。

韓國瑜近日被治水問題追著跑，他昨晚發文先是對日前積水表達抱歉，此外，韓說此次的豪雨，雖然在退水速度上能夠看到初步治水的成效，證明市府團隊與相關工作人員的努力沒有白費，「但是，這還退得不夠快，絕對還要更快才行！」他說這次豪雨高雄有積淹水是事實，他身為高雄市市長，絕對不推卸責任，一定會持續努力，在大雨過後更加緊相關工作。

黃暐瀚在臉書撰寫「719全台大雨，下雨過後就吵起來，『一場大雨，兩個台灣』」一文。他指出，高雄市政府雖有清淤、清疏，但這次確實出現淹水，高市府的「努力」，並沒有阻止719當天「積水」的事實。不過黃提及，積水隨即退去，退水的速度，對應「清淤、清疏」的努力，但在高雄市民眼裡，會有感覺。

黃暐瀚也表示，高雄市水利局的網站，每區清淤清疏的「使用前」、「使用後」，效果一目瞭然。他說在2010年9月19日，凡那比颱風侵襲高雄，造成大淹水，由於年底就要選舉，時任市長陳菊趕緊出面喊話，強調「治水責任八成在中央」。時過境遷，當時陳菊的話，現在是否依舊有效？「如果是八成中央負責？那這次高雄不管淹還不淹？是不是該去找蘇貞昌院長問問？找蔡英文總統負責？」

「退水速度看到治水成效」 韓國瑜臉書道歉高雄淹水

他感嘆表示，「一個台灣、兩種態度；一場大雨，兩個台灣！」面對議題，台灣需要趕緊找回「一個標準」。

(中時電子報)