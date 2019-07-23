野外露營已成為近年盛行親子休閒活動。（業者提供）

近年露營活動風氣大開，露營場宛如雨後春筍成立，但國內逾7成露營場皆位於農牧用地及林業用地上，大多違法使用，要合法設置露營場只能循「休閒農業」一途。但業者認為，經營休閒農場成本高，露營設施又以農地5％為限，不符商業效益。對此，農委會最快8月底將預告修正，將休閒農場露營設施放寬至佔農地10％。

根據監察院調查，106年全台1757筆露營場，有高達73.3％位於農牧用地及林業用地上，因現行「非都市土地」容許使用項目未包括露營，故大多違反土地利用法規。

中華民國露營觀光產業聯盟總會秘書長陳錫鎮即指出，目前露營場只要是農地非農用，或未申請水保開挖整地，都可被處6萬至30萬元，並可逐次處罰，若是林地還會雙倍開罰；露營是新興產業，現有法令跟不上，國內可說9成以上露營場均未能合法使用。

針對目前僅有依《休閒農業輔導管理辦法》成立的休閒農場，能合法設置露營設施。陳錫鎮表示，休閒農場限定露營設施面積以農地5％為限，且不能超過1000平方公尺，2甲地能設的露營帳不超過10個，根本不符商業需求，因此很少人會申請。

原住民族露營休閒暨文化觀光發展協會理事長尤命‧蘇樣則表示，經營休閒農場成本比露營區高太多，做休閒農場需要休閒農業相關設施，單以具備民宿、餐廳規模的來說，沒有1000萬元做不起來；並且，申請休閒農場登記證曠日廢時，平均要2年才申請得到，因此沒有人願意申請。

尤命‧蘇樣說，他是租地經營的露營場主，以南投國姓鄉為例，一甲地年租金約30萬元，但若從事農業，一甲地年產值不見得有2、30萬元，因此才讓許多地主願意出租農地，做露營區實是最容易活絡地方經濟的方式，政府應修法促進產業發展。

農委會輔導處休閒農業科科長楊欣佳表示，農地設露營場，應在不開挖整地、不影響農業生產及隨時可恢復農業使用三原則下開放；此外，設置休閒農場仍是以發展農業為主，但經調查現行休閒農場樣態，露營設施佔農地比例應可放寬至10％、不超過2000平方公尺為限，8月將邀產官學界討論，盡速於8月底前預告修正。

(中時 )