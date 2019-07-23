因國內露營場現況大多違法使用農牧及林業用地，故行政院指示交通部觀光局主導修法，為露營設施使用、管理定出規範，並由內政部配合修正「非都市土地使用管制規則」，將露營納入農地、林地容許使用項目。但學者擔憂，因露營場商業價值高，未來農牧用地恐均轉做露營場，不再做農牧使用，並順勢往山坡地上發展，衝擊水土保持。

針對內政部將於非都市土地容許使用項目中納入露營，逢甲土地管理學系副教授何彥陞表示，農牧用地容許露營，農地可能不再農用，其所產生廢棄物、廢水亦可能汙染農地；若是開放林業用地，勢必衝擊水源的水質、水量保護及水土保持需求，嚴重的話不只露營地可能崩塌，中下游都可能受到影響，但相關配套措施目前還看不到。

何彥陞建議，配套應要求業者自行做好廢棄物、廢水處理，讓產業對環境的衝擊由業者吸收；並且，農地的緩衝綠帶及林地的水土保持，都應依相關法規確實落實。

政大地政系助理教授戴秀雄亦擔憂表示，將露營放進農地、林地容許使用項目，而非經同意使用項目，未來恐將無法限制露營場設置，因露營場商業價值高，農牧用地恐將不再用於農牧用途，只想做露營場。

戴秀雄指出，雖然在農地上蓋露營場，對環境衝擊比蓋工廠小，但在平地上設露營場的商業誘因本不大，平地應仍以蓋工廠為主，露營場反而順勢往山坡地上發展，對水土保持將是一大隱憂。

地球公民基金會專員吳其融則表示，觀光局應先對露營產業發展擬定管理策略，檢討現有露營場是否已供過於求，或是否造成水土保持問題，確認發展露營產業真正的需求，再討論農地及林地可以如何放寬，若只是因為露營場使用農牧用地違法，就要放寬，露營場豈不是將變得跟農地違章工廠一樣。

對於農委會將先放寬休閒農場設置露營設施使用農地佔比至10％，吳其融則說，因原先5％標準確實滿嚴格的，只要確保休閒農場仍是以農業生產為主，稍微放寬可以接受，但農委會也應該明確告訴外界放寬的目的。

(中時 )