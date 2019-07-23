F-16戰機

由於土耳其採購並接收了俄羅斯S-400防空系統，已正式被踢出美國F-35專案外。如今安卡拉既不能進口F-35戰機，航空相關產業也將因停止供應零組件，損失達100億美元（近3,110億台幣）。

然而，《富比士》（Forbes）雜誌的評論指出，土耳其原本打算採購100架F-35，交易中止，需求仍在，未來15－20年還是需要100架戰機，以汰舊換新。更重要的是，接下來土耳其採購的新機將會反映，甚至決定他們的地緣政治未來。

分析指出，接下來可能會有4種發展，最簡單的就是安卡拉向西方另買戰機，而這可以確認土耳其仍效忠北約聯盟，還有它依舊是西方經濟網的一部份。由於除了F-35外，目前西方市場上的戰機都不具隱形設計，因此透過S-400防空系統洩密的風險微乎其微。

土耳其具備打造西方戰機的技術能力，例如，耳其航太工業（Turkish Aerospace Industries）在當地轉包商的協助下，由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）授權，打造了308架F-16戰機，而其他土國企業也都從相關合約中受益。如果安卡拉能繼續執行F-16計畫，將有助於彌補土耳其航太業因失去F-35合約所導致的損失。

而另向西方採購戰機，就只是從歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）、紳寶集團（Saab AB）的「獅鷲」（Gripen），或是法國達梭（Dassault）飛機公司的飆風（Rafale）戰機中選擇的問題。由於這些都是歐洲戰機，因此有助於促進安卡拉與歐盟的經濟關係。不過，如果美國與土耳其的外交裂痕能療癒，那採購更多F-16，或是波音的F/A-18E/F與F-15可能也是選擇。

第二個選項是土耳其自製戰機，安卡拉在6月的巴黎航展上，公開了自製TF-X原型機。而2019-2023土耳其國防業發展計畫（The Turkish Defense Industry Development Plan）所設定的目標在於，將滿足75％的境內國防需求。

(中時電子報)