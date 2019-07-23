夏日來臨，為持窈窕身材不少人會用水果當正餐減肥，不僅有飽足感，也比蔬菜來的有滋味。不過，營養師提醒，長期用水果當正餐減肥，反而會產生脂肪、血糖失控、以及減少肌肉等3風險，建議均衡飲食才是最佳方式，且水果應選擇低GI水果，避免影響血糖值變化過大。

據《每日健康》報導，李錦秋營養師表示，雖然水果裡含有許多維生素、礦物質等營養，但許多水果含糖量很高，不僅更容易在體內產生脂肪，也不利於血糖控制，反而會讓血糖失控。

營養師李錦秋。(翻攝YOUTUBE)

李錦秋指出，以水果當正餐減肥，產生飽足感後就會減少其他食物的攝取，但長期下來容易讓身體其他營養素不足，如果蛋白質攝取不足，身體為維持正常運作，便會開始從自身「借貸」肌肉中的蛋白質，瘦掉的恐怕不是脂肪，而是肌肉，也會讓體態不夠緊實。

李錦秋提醒，長期不均衡，瘦下來的可能不是脂肪而是肌肉。(翻攝YOUTUBE)

李錦秋提醒，人體的三大營養素，碳水化合物、蛋白質、脂肪都要「均衡飲食」才是最正確的減肥方式，她建議減肥及有三高問題的人，吃水果時可以選擇低GI（低升糖指數）水果，如芭樂、蘋果，較不會影響到血糖。

(中時電子報)