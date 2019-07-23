國安局特勤人員利昨日遭立委黃國昌爆料，用總統蔡英文出訪邦交國的維安勤務，向航空公司大量購買近萬條免稅菸品案，全案已交由調查局聯合小組查辦，總統蔡英文火速止血將涉案人員調職。對此，民進黨立委鄭運鵬就在臉書發文，指出涉案的相關國安局人員可能面臨的下場，最重可處無期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金。

鄭運鵬昨晚在臉書發文表示，關於官員「利用總統出訪走私逃稅」一案，他要求除了罰款以外，相關公務員應依3項律例移送法辦，包括《貪汙治罪條例》第四條 (重大貪污行為之處罰)、《刑法》第一百三十一條 (公務員圖利罪)、《懲治走私條例》第十條 (包庇走私罪)。

貪汙治罪條例第四條 (重大貪污行為之處罰)

有下列行為之一者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金：

一、竊取或侵占公用或公有器材、財物者。

二、藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物者。

三、建築或經辦公用工程或購辦公用器材、物品，浮報價額、數量、收取回扣或有其他舞弊情事者。

四、以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品者。

五、對於違背職務之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者。

前項第一款至第四款之未遂犯罰之。

刑法第一百三十一條 (公務員圖利罪)

公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

懲治走私條例

第十條 (包庇走私罪)

公務員、軍人包庇走私者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

前項之未遂犯罰之。

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(中時電子報)