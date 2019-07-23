聯合查緝小組於國賓通道攔截相關車輛5部，當場攔車扣押香菸，清點後全部送到海關私貨倉庫存放。（讀者提供）

蔡英文總統甫結束出訪友邦返國之際，時代力量立委黃國昌22日踢爆，隨行的國安局官員吳宗憲疑似先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品（見圖），並預備透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境，金額高達645萬元。（立委黃國昌提供）

國安局。(圖/本報系資料照)

總統府侍衛室警衛官吳宗憲涉嫌利用總統車隊的國賓禮遇，掩護夾帶9800條未稅香菸從桃園將場闖關案，消息人士指出，國安會祕書長李大維辦公室人員也向他預訂不少。亞洲警察學會秘書長葉毓蘭砲轟，「國家安全」可以掃入貪婪的灰燼中了，？別呼攏她這是第一次，這些手法就是跨國走私軍火毒品的組織販毒集團最常用的技倆。

國安局走私9800條未稅香菸，葉毓蘭轟，「國家安全」可以掃入貪婪的灰燼中了，與層峰最接近的特勤，利用總統出訪聯手演出的走私香菸，瞞天過海的醜聞，絕對是會動搖國本的驚天大案，絕不可以用國安局長下台、撤換侍衛長就要曚混過關，就想息事寧人！

葉毓蘭問，試想這樣的直接向華航系統後台下單9200條，暫存華航貨倉，隨行時再添購600條入境，由國安局派車循國安通道免驗通關的安排多麽順暢，會是小小的貪官吳宗憲「少校」一人所為？

她批，「這麼縝密的安排沒有高層授意、參與、掩護，華航上下可以這樣配合？別呼攏我這是第一次，這些手法就是跨國走私軍火毒品的組織販毒集團最常用的技倆，645萬的私菸利潤有限，毒品軍火的暴利才驚人。」

葉毓蘭問，專案小組要不要再向下挖、向上查、向前追，看看是否也有利用總統專機的特權，順便把名聞天下的台製安毒趁總統出訪運出去，再把黑槍運進來的情形？

她最後標註「#國家安全局可以正名為國家危險局了，#請別呼攏我這是『團購』，#多麽希望此時中央社、英國金融時報都發出報導，告訴世界隨扈走私案是中共操控的紅媒製造的假新聞！」

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(中時電子報)