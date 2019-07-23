澳洲泳將霍頓(Mack Horton)前日在領獎台抵制中國大陸選手孫楊，今遭到國際泳總(FINA)發文警告，聲明中指出：「我們尊重運動員的言論自由，但是言論自由需透過正確的方式表達，他們不得利用FINA的賽事場合來表達個人立場。霍頓抗議的事情(孫楊出賽)正由國際體育仲裁庭審理，我們對此不予評論。」

外媒引述其他泳將的言論，試圖支持霍頓的陳抗，澳洲拉金(Mitch Larkin)說：「霍頓並不孤單，現場99%的選手應該都是支持他的。」不過也有人嘲笑霍頓，如果他真的那麼討厭孫楊，為何不在里約奧運(400公尺自由式)的頒獎台上抗議？

2016里約奧運：霍頓金牌，孫楊銀牌，義大利戴提(Gabriele Detti)銅牌，霍頓很爽地上台領獎，還用手搭著孫楊肩膀。

2019世錦賽：孫楊金牌，霍頓銀牌，戴提銅牌，霍頓拒絕上台。如果這次也是霍頓金牌，他還會抗議嗎？也難怪戴提不肯加入抗議，他兩次都是銅牌。

里約奧運400自由式金牌霍頓(中)、銀牌孫楊(右)、銅牌戴提合影。（美聯社資料照）

孫楊幾年前被禁賽過，不過他最近的拒檢事件是在去年，霍頓的態度轉變也未必就是輸不起。美國泳將Matt Grevers表示：「這大概傷害不了孫楊，霍頓只是要告訴我們，在真相大白之前我們都不該相信孫楊。」

FINA年初裁定允許孫楊繼續參賽，世界禁藥組織(WADA)不服，向仲裁庭上訴，聽證會將於9月展開。在FINA的立場，孫楊目前是清白的，霍頓如果堅持抗議，FINA可能會給予懲處。

(中時電子報)