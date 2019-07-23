下午仁愛路景象。(圖/翻攝自李明璇臉書)

高雄市長韓國瑜上任以來，視民生基礎建設為施政首重，不僅多次視察各地路平、清淤，甚至舀起積水聞味道，更穿上工裝鑽進地下道。此次驟降暴雨，當地部分路段排水設計無法負荷，暫時積水，遭綠營放大鏡檢視與圍剿；「北漂最美主持人」國民黨黨代表李明璇直言，台北市中心淹大水，怎麼好多人都雙重標準？更嘆「一百件只有韓市長才會被黑的事」。

李明璇昨日（22）在臉書發文，表示今日台北也下暴雨了：「仁愛路圓環淹到金華街，大安森林公園、新生南路淹到信義路口，只見汽車和機車都只能停滯下來，行人只能涉水、小心翼翼不要不慎踏到深水處，但是天降狂雨、地淹大水，連走路都難。我們暫且不論到底是淹水還是積水，遇到這場雨而產生不便的人們，肯定像我一樣，都有『暴雨成災的感受』。」

李明璇更進一步指出：「特別的是一樣的時雨量破紀錄，一樣到處拋錨的車子，一樣人行孔蓋飛噴，一樣慘淹黃澄澄一片，也一樣大雨過後而水退、晚間繼續車水馬龍⋯，怎麼好多人卻對台北和高雄的施政有不同的批評？」

此外，李明璇感嘆，面對鋪天蓋地惡意批評的網友，韓國瑜在接受媒體專訪時，仍呼籲支持者不要惡言相向，這實在是很不容易的事。最後，李明璇特別標註「一百件只有韓市長才會被黑的事」。

雨彈狂襲！ 台北SOGO、大安森林公園淹成一片

文章一出，獲得近3000個讚、破300則留言與150次分享。網友紛紛回應：「前行政院長賴清德曾說；治水有無成效住在當地民眾最清楚，輕率的一句話，否定了大家的種種努力，特別是在人家淹水的時候，沒有同理心，這是不應該的」、「愛與包容，不惡言相向，唯一支持韓國瑜」、「唯真不破，這也是我支持韓國瑜的原因之一。真的很佩服韓國瑜市長的涵養，被黑的誇張無極限，還能平常心以對」。

(中時電子報)