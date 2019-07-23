美國總統川普再發狂語，22日他在白宮會見巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan），談及阿富汗戰爭時，竟脫口說出「美國一周內就能打贏阿富汗戰爭」、「10天就能讓阿富汗消失在地球上」，「但我只是不想殺死千萬人。」

美國總統川普22日再發狂語：「10天就能讓阿富汗消失在地球上。」攝影記者捕捉到畫面，川普說完這句時，巴基斯坦總理伊姆蘭汗明顯笑出來。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普周一在白宮橢圓形辦公室接見伊姆蘭汗時談及阿富汗戰爭，他說美國介入阿富汗戰爭18年期間，美軍表現得「不像士兵」，反倒像「警察」，他說美國其實可以迅速結束這場戰爭，只要美軍變回士兵，戰爭一周內、10天就能結束，只是會造成大量死傷，這不是他的目標。

他對著伊姆蘭汗說：「我們就像警察，我們不是在打仗，如果我們真的要在阿富汗開打、甚至取得勝利，我一周內就能贏，我只是不想殺掉1,000萬人。」「我在阿富汗有計畫，如果我想贏，10天就能讓阿富汗消失在地球上。」

911恐怖攻擊事件過後，阿富汗塔利班政權受國際指責庇護賓拉登領導的激進組織蓋達，塔利班政權也在隨後美國主導的軍事行動中垮台，不過塔利班並未就此撤出，反而成為反政府武裝勢力，在阿富汗境內多次發起恐怖攻擊、綁架人質事件，以對抗美國扶植的現任政府。

巴基斯坦政府多年來則被控與塔利班關係緊密，甚至在塔利班及其他阿富汗反政府武裝勢力持續在阿國境內發動恐怖行動時給予庇護，美巴關係因而降至冰點，美國甚至在2018年初中止給予巴國安全協助。

軍事行動無果，美國現在改採取外交途徑解決阿富汗戰爭，華府持續與塔利班進行和平磋商，和平文件草案日前曝光，美方擬以撤軍阿富汗時間表換取塔利班停戰。而此次川普邀請伊姆蘭汗作客白宮，目的就是希望巴基斯坦能打擊與其友好的武裝勢力，並且敦促他們支持美國與塔利班的和平磋商。

(中時電子報)