王祖賢近照曝光依舊凍齡。(圖／翻攝自微博)

「永遠的小倩」王祖賢雖然已息影移居加拿大多年，仍讓影迷念念不忘，一舉一動依舊受到關注，近日她更換百度貼吧頭像，52歲真實膚況曝光，再次引起網友熱議。

王祖賢最近更新百度貼吧頭像照片，只見她穿著橘色細肩帶上衣，手輕托著臉對鏡頭放電，看起來脂粉未施的她，沒開任何美顏濾鏡，雖然有些許斑點，但臉上肌膚依舊緊緻白晳，沒一絲皺紋，根本不像52歲，讓網友都驚呼「女神都不會老嗎」、「髮量好羨慕啊」、「這什麼神仙顏值」。

(中時電子報)