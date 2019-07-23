王祖賢近照曝光 無P圖現52歲真實膚況 09:302019/07/23 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王祖賢雖息影多年，仍讓影迷念念不忘。(圖／本報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 王祖賢近照曝光依舊凍齡。(圖／翻攝自微博) 「永遠的小倩」王祖賢雖然已息影移居加拿大多年，仍讓影迷念念不忘，一舉一動依舊受到關注，近日她更換百度貼吧頭像，52歲真實膚況曝光，再次引起網友熱議。 王祖賢最近更新百度貼吧頭像照片，只見她穿著橘色細肩帶上衣，手輕托著臉對鏡頭放電，看起來脂粉未施的她，沒開任何美顏濾鏡，雖然有些許斑點，但臉上肌膚依舊緊緻白晳，沒一絲皺紋，根本不像52歲，讓網友都驚呼「女神都不會老嗎」、「髮量好羨慕啊」、「這什麼神仙顏值」。 (中時電子報) #王祖賢 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸旅展－農業旅遊館 感受生活真實溫度 04:092019/07/19 焦點新聞 王祖賢情斷齊秦19年後…沈嶸鬆口揭分手內幕！ 00:102019/07/20 娛樂 真實存在？ 森林驚見幽靈之花 11:302019/07/21 搜奇 娛樂熱門新聞 記者曝雙宋離婚關鍵內幕 網友怒譙宋仲基：根本渣男！ - 娛樂 大S兒罕露正面 暴風抽高長超帥！網：神複製汪小菲 - 娛樂 韓娛樂記者大爆宋仲基過去情史「交過很多XX圈女友」 - 娛樂 鄭弘儀追問郭董初選燒多少錢？她說出驚人真相 - 娛樂 三立八點檔導演林鷹「人生殺青」 李燕、陳冠霖等人痛失導演爸 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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