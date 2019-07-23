為對抗炎熱的天氣，民眾常常一口氣大口吃下冰、喝下冰水，但有時吃太快卻造成頭痛來襲，甚至說不出話來，有人會認為這是微血管急遽收縮的現象，擔心是否會造成中風。對此，腦神經內科醫師林志豪表示，這兩者的關聯應該不大。

林志豪在個人YouTube頻道「神經豪大條」分享，吃冰頭痛的這種情況為「冰淇淋頭痛（brain freeze）」，可說是大腦在抗議，而之所以會頭痛是因為嘴巴上顎的「蝶齶神經節」受到冷刺激，這時候連結到大腦，使腦部血管急遽收縮又擴張，大腦對溫度度非常敏感，因此傳出警訊。

林志豪補充，喝冰水會頭痛，但跟中風的關係並不大，相較起來，夏天水喝太少、身體脫水，才是更容易造成中風的危險因子。他也提醒，吃冰會頭痛的人，3分之一會有偏頭痛的困擾，若想避免偏頭痛，夏天避免在太陽下直接曝曬超過半小時，導致血管擴張、體內水分流失而造成脫水。

(中時電子報)