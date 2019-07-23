「無情真實的未來預測」網站。（翻拍自「無情真實的未來預測」網站）

「無情真實的未來預測」網站。（圖片翻拍自「無情真實的未來預測」網站）

2020總統大選選情越發白熱化，台北市長柯文哲尚未宣布參選，但有網站假設此次選戰僅為高雄市長韓國瑜對上現任總統蔡英文、且統整平均3月到7月的各家調查民調後發現，若明日投票，韓國瑜以58%大勝蔡英文的42%。

據近來許多民調顯示，如果對戰組合是藍綠對決，韓國瑜和蔡英文的差距會非常接近。而外界一般認為，蔡英文和民進黨目前的選戰策略是刻意打出「抗中牌」，拉高對決態勢，且某種程度上看似有效，因為不少民調結果，的確呈現出此舉已成功邊緣柯文哲，部分政論專家也認為若藍綠對戰，選情較有利蔡英文。

不過，蔡英文一昧升高藍綠對決態勢真的有用？情況恐非必然如此。據「無情真實的未來預測」網站綜合3月到7月的各家調查單位民調後平均發現，如果明日投票，韓國瑜將以58%大勝蔡英文的42%，差距高達16個百分比。

(中時電子報)