國安局人員走私免稅菸品案，調查局新北市調查處昨約談菸品貨主總統府侍衛室軍官吳宗憲及張恆嘉，據了解，吳、張2人都是國安局派駐總統官邸的國安人員，住在官邸內，吳、張2人都是校級軍官，檢調懷疑，涉案人恐不只2人，將擴大清查。

北檢昨派檢察官黃偉3人，對吳宗憲、張恆嘉、5名載菸貨車司機共10人進行隔離訊問，據指出，這10人幾乎都屬國安局管轄，檢調對於吳宗憲等人趁總統蔡英文外交出訪機會，夾帶免稅菸品走私，認為行逕大膽。

據了解，新北市調處因吳宗憲、張恆嘉都是總統官邸國安人員，2人住居所是在台北地檢署隔條馬路的總統官邸，昨晚與北檢溝通後，就近將全案移送北檢偵辦。

新北市處處今凌晨將吳宗憲、張恆嘉等10人依《貪汙治罪條例》、《菸酒管理法》等罪移送台北地檢署。檢察官複訊後，認為吳宗憲及張恆嘉2人，涉犯《貪汙治罪條例》第4條「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品罪」，有串證之虞，聲請羈押禁見。另8人獲交保。

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(中時 )