台北市長柯文哲（左）、市議員高嘉瑜（左2）。(中央社)

去年九合一大選走友柯路線的民進黨議員高嘉瑜不演了?她批，台北市長柯文哲如果出來選2020，害蔡英文總統落選，就會變成歷史的罪人。台北市議員游淑慧酸，看到她的這句話，若再對照去年友柯的行逕，540度的超自然轉變，真是讓人十分欽佩。

游淑慧說，「對於她個人政治的選擇、 算數的計算，我沒有意見；只是她的發言，我有些許的不同看法。」柯文哲參選就是幫韓國瑜？哪意味嘉瑜議員認為「不參選」就是幫蔡英文。「但請問民進黨此刻還有臉、站在什麼立場，去要求柯文哲要為了蔡英文而不參選？」

「幫助韓國瑜會成為歷史罪人？」游淑慧說，剛好顛倒吧！幫助蔡英文才會成為歷史罪人。韓國瑜、柯文哲會不會成為好總統，我們都不知道！但過去三年已經證明，蔡英文執政的荒腔走板！（連御林軍都要走私菸，可笑至極）

游淑慧批，如果讓蔡英文繼續連任，讓民進黨繼續執政，繼續在台灣制造對立、仇恨、清算、內耗，才真是歷史罪人！她稱讚，嘉瑜議員是一個非常聰明，「算數」也非常好的政治人物!相較2015年，為提名，她闖中執會怒嗆蔡英文不要有密約！相較2018年，為選票，她在姚文智造勢場合翻白眼！「這次，她選擇棄柯投蔡，投誠爭提名，可以理解！」

游淑慧說，「對於她果斷的選擇，驗證了一句話：政治沒有永遠的敵人、也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益！」

(中時電子報)