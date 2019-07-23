奧萬大慶祝原住民族日 8月1日原住民入園只要10元 09:582019/07/23 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 奧萬大是避暑勝地，有如大自然冷氣房。（廖志晃翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林務局南投林區管理處所轄奧萬大國家森林遊樂區，慶祝8月1日「原住民族日」，原住民朋友當日憑證享10元優惠入園；另為鼓勵民眾生態旅遊，特別推出「涼夏」優惠方案，8月平日住宿享有優惠價，更加贈早、晚餐。 奧萬大國家森林遊樂區是避暑勝地，夏日悠遊其間，宛如置身大自然冷氣房，暑氣全消，漫步森林與瀑布步道，可以享受芬多精森林浴、吸收負離子及活氧，一掃平日累積的疲勞。最新訊息，請上奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿訂房網站查詢。 (中時 ) #原住民 #奧萬大 #森林 #國家 #國家森林遊樂區 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿里山夏季森林茶會今開場 9月還有秋季地景茶會 19:182019/07/20 生活 真實存在？ 森林驚見幽靈之花 11:302019/07/21 搜奇 阿里山夏季森林茶會登場 04:102019/07/21 地方新聞 蔡英文：國家安全以台灣利益為出發點 12:092019/07/21 政治 先確立國家方向 04:102019/07/22 論壇廣場 大雷雨爆襲 北市開設災害應變中心 16:202019/07/22 生活 新竹市綠屋頂補助打造城市森林 16:222019/07/22 生活 南海登報抗議 投審會：駁回依法有據 17:092019/07/22 財經 雨彈狂炸 大安森林公園淹成水池 17:232019/07/22 生活 新竹市推綠屋頂 打造城市森林 04:102019/07/23 地方新聞 玩食熱門新聞 愛情來了！ 八卦山天空步道銀河光雕亮燈超浪漫 - 旅遊 - 中時 奧萬大慶祝原住民族日 8月1日原住民入園只要10元 - 旅遊 - 中時 夏季旅展拚觀光 北竿、莒光經典小鎮吸睛 - 旅遊 - 中時 台中購物節開始抽獎了 你知道怎麼對獎嗎？ - 玩食 鹿港「芋冰慶」!慶一冰城重現城隍廟前好滋味 - 旅遊 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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