林務局南投林區管理處所轄奧萬大國家森林遊樂區，慶祝8月1日「原住民族日」，原住民朋友當日憑證享10元優惠入園；另為鼓勵民眾生態旅遊，特別推出「涼夏」優惠方案，8月平日住宿享有優惠價，更加贈早、晚餐。

奧萬大國家森林遊樂區是避暑勝地，夏日悠遊其間，宛如置身大自然冷氣房，暑氣全消，漫步森林與瀑布步道，可以享受芬多精森林浴、吸收負離子及活氧，一掃平日累積的疲勞。最新訊息，請上奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿訂房網站查詢。

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