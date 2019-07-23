網路傳蔡英文總統出訪海地送45億元，已被證實是假訊息，一名暱稱「辣媽」的女網友，在LINE群組轉傳這個訊息，遭人截圖告發，警方找到本人，是一名70多歲老婦人，儘管她喊冤只是「順手」轉傳，但仍被依社維法送辦，將面臨3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

暱稱「辣媽」的女網友，在「蘆洲雲林同鄉會」LINE群組轉傳一篇圖文，內容是「偉大的蔡英文到海地才4小時，就送了45億。高雄滅登革熱要500萬才給2000多萬！X的！什麼蔡政府。」據ETtoday報導，群組內有人提醒該訊息是不實消息、建議收回，但「辣媽」沒有動作，遭人截圖詢問蘆洲中華里里長蔡宜峰如何處理。

蔡宜峰19日上午前往蘆洲分局報警，員警加入該群組後，傳訊給「辣媽」請她到案說明。結果「辣媽」是一名70多歲的趙姓老婦人，她喊冤只是滑手機順便轉傳，沒有製造「假消息」，。

警方認定她涉違法轉傳不實訊息，依社維法移請新北地院裁處，將面臨3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

(中時電子報)