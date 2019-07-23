根據美國媒體報導指出，巫師後衛畢爾以及七六人前鋒托必亞斯哈里斯先後宣布退出美國隊，如今20人世界盃的陣容在還沒展開集訓前就只剩下14人，看來美夢隊有可能變成噩夢隊了。

美國隊自從2008年北京奧運之後，就不曾在世界盃與奧運會失手過，即便陣容再如何變動，他們總是能夠帶回冠軍獎盃，但今年8月31日在中國大陸舉辦的世界盃恐怕會出現變數了。

美國籃協先前公布的20人集訓名單，安東尼戴維斯、哈登、艾瑞克戈登與麥科倫先後退出，今日再傳畢爾和托必亞斯哈里斯也決定不加入美夢隊，讓整個美夢隊只剩下巴恩斯、德拉蒙、利拉德、洛夫、羅瑞、米德頓、透納、肯巴沃克、庫茲馬、布魯克羅培茲、米爾沙普、米契爾、塔圖與塔克。

畢爾退出的原因是他的小孩預產期是8月底9月初，剛好與世界盃賽程完全衝突，因此他只能遺憾的退出國家隊。

托必亞斯哈里斯退出的理由是他剛與七六人簽下5年1.8億美元的頂級合約，他必須在這個夏天積極備戰，不能讓球團失望。

《The Athletic》記者瓦爾登表示，利拉德與洛夫將在最近幾天內決定是否打國家隊，一旦再少了這兩人之後，美夢隊恐怕會更加慘不忍睹。

(中時電子報)