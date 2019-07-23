中風、心肌梗塞等心腦血管疾病，其實都是高血壓導致，因為血壓過高傷害血管，導致動脈硬化、破裂而致命，世界高血壓聯盟更指出，全球18％人口死因與高血壓有關。日本藥學博士本橋登表示，研究發現每天吃2～3顆奇異果，有抑制血液的壞膽固醇生成，控制血壓。

早安健康報導，日本明治藥科大學前理事、藥學博士本橋登指出，一項挪威奧斯陸大學的研究，找來118人，最大血壓135～150mmHg，最小血壓85～99mmHg，分成兩組，一組人每天吃3顆奇異果，另一組每天1顆蘋果。8週後發現，吃奇異果的組最大血壓比吃蘋果的低3.6mmHg，最小血壓也降1.9mmHg，顯示奇異果比蘋果更能改善高血壓。

實驗主導者，奧斯陸大學醫院勞動環境醫學科教授Mette Svendsen指出，這是因為奇異果中有類胡蘿蔔素「葉黃素」，能抑制血液中「壞膽固醇」生成，同時減少血液裡多餘的膽固醇，改善血液流動，達到降血壓的效果。

本橋登則說，奇異果的葉黃素是蘋果的1.5倍，所以降血壓效果比蘋果更佳。 此外，奇異果中有α胡蘿蔔素、β胡蘿蔔素、茄紅素，也具備良好的抗氧化效果，能改善血壓。本橋登說，血壓每降1mmHg，大約減少2～3％死於心肌梗塞的風險。

(中時電子報)