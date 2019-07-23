國家安全局長彭勝竹（中）。(中央社)

總統蔡英文出訪回國，爆出國安局人員藉機走私近萬條香菸。國安局長彭勝竹昨已向總統請辭獲准；總統府張捷侍衛長則自請處分並將予以調職。菜農林佳新諷，「彭勝竹幹的好，好好幹，認真幹，民進黨不會虧待你，一路上也從沒虧待你。」

林佳新說，這不是藍綠問題了，這是真真切切的國安問題；這不是假設性的扣紅帽子問題了，這是眼睜睜在我們面前發生的國安問題；這不是懲處三五個人的問題了，這是嚴重的國安問題！！！他問「民進黨整天製造假設性國安問題，現在這是什麼問題？」

林佳新說，5月13日，立院外交國防委員會審查「國家情報工作法」與「特勤條例」修正草案，彭勝竹卻請假不來備詢，民進黨籍的主席蔡適應直接宣布：「我們等國安局局長來再開會！」並對副局長柯承亨說，自己擔任召委以來，彭勝竹一次都沒來委員會，「都去跑攤就好了，委員會不重要！」國民黨立委江啟臣則也附和開罵：「現在很大牌了嘛！這會期你看來了幾次？」以上新聞事件不重要，國安局長，大的很

他酸，重點是政治正確，「勇於承擔」。幹到這位置，快速退下反而更能讓長官激賞，馬上一堆董事長或軍事顧問等彭局長了，大家不要替彭局長擔憂，薪水一定比當局長好，而且根本沒工作。

林佳新問，懲處幾個人結束了嗎？這種事真的是特例嗎？很快速的國安局長彭勝竹下台了，但對執政黨是立馬快速設下第一道止血點了，在內行人看來，「彭勝竹是優秀人才」。知道擔君之憂，不錯，幹得好!「好好幹民進黨從來沒有虧待你」但華航呢？華廚呢？桃勤呢？你們都真的不知道嗎？

林佳新批，國軍都能派遣直升機在民宅上方搜救了，難怪總統專機能載運私人香菸，後面有更縝密的團隊嗎？？？更不為外人道的內幕嗎？難怪台灣免稅菸到處買的到！他最後問「國安單位哪時候開放我們團購？國家顏面蕩然無存!」

(中時電子報)