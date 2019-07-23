陸軍所屬的陸軍裝甲五八六旅與第二支援指揮部連續發生兩起士兵意外事件，造成2名士兵喪生。五八六旅一名正在受專長訓的陳姓一兵，從家中外出買早餐遭車輛撞擊後送醫急救無效；第二支援指揮部廖二兵，收假前於家中自戕，發現早已無生命跡象，兩人雙雙不治。

據了解，陳姓一兵員本駐地在台中后里陸軍裝甲五八六旅，日前被派往現於陸軍步兵學校受專長，陳員於日前休假，但昨天上午從家中外出購買早餐，走路經過中壢中美路與延平路口時，遭車輛撞擊，肇事車輛事故後逃逸，陳員經緊急送往中壢天晟醫院急救後宣告不治。目前中壢分局警方已經將車主傳喚到案。

另一起發生在陸軍第二支援指揮部彈藥庫花蓮分庫，一名家住在宜蘭的廖姓二兵，收假並未返營，聯上幹部立刻聯繫家人詢問狀況，才得知廖員已經在收假日時，在家中自裁，經送醫後也不治。

據了解，廖員在收假前，仍與祖父一起在家中吃飯，但直到晚間必須返營收假時不見人影，長官主動聯繫家中後，廖母親才告知廖員已經燒炭自戕，送至羅東博愛醫院經急診宣告不治。

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