國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私達9800條菸品，引發爭議。世新大學副校長游梓翔對此表示，看到這樣的事，心中突然冒出一句話，大家希望的是「貨出去，人進來，大家發大財」，怎麼變成了「人出去，貨進來，國安發大財」呢？

國安局少校吳宗憲趁著陪同蔡英文總統出訪機會，違法訂購9800條、市價高達645萬的香菸走私入境，遭調查局及台北關務署查獲。總統蔡英文獲知後大為鎮怒，表示要追查究責，除惡務盡。隨後昨天晚間國安局長彭勝竹為此事負責請辭獲准，總統府張捷侍衛長則自請處分並將予以調職。

游梓翔昨在臉書指出，這事涉及風紀與形象，甚至「國安」，當然非常嚴重。他也質疑，敢訂這麼一大筆，這是第一次嗎？只牽涉一個華航人員和一個國安人員嗎？這些都必須徹查並嚴懲，給社會清楚交代。

他也表示，看到這樣的事，心中突然冒出一句話，大家希望的是「貨出去，人進來，大家發大財」，怎麼變成了「人出去，貨進來，國安發大財」呢？

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(中時電子報)