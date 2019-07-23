已遭到美方出口管制的中國大陸電信巨擘華為，如今又被美國川普政府抓到新把柄？外媒指出，遭美國以國安疑慮為由列入出口黑名單的華為，曾秘密協助北韓架設和維修國內商用無線網路，引發可能違反美國對北韓制裁令，而原本主張對華為強硬的華府鷹派可能藉此要求川普暫停對華為放寬管制。

據美媒《華盛頓郵報》（The Washington Post）22日引述消息人士和內部文件報導，華為和中國大陸國有企業「熊貓國際信息技術公司」（Panda International Information Technology）合作，一同在北韓從事數起計畫，前後至少有8年時間。華郵表示，這些內部文件是由一名華為離職員工所提供。

報導指出，由於華為的零件使用美國技術，因此華為行徑令人懷疑是否違反美國對北韓實施的設備出口管制措施。對此，美商務部拒絕對此發表評論，並早已於2016年時懷疑華為與北韓早有掛勾，現今仍在調查兩者之間關係。而美國司法部先前早已因違反對伊朗制裁令，對華為提出控訴，而華為澄清自身無罪。

對於與北韓的關係，華為發表聲明表示「現今在美韓並無任何商業行為」，華為和熊貓國際已在2016年上半年將平壤辦公室撤出，但並未質疑洩漏文件的真實性，也拒絕證實該內部文件是否為真。而熊貓國際對此拒絕評論。

報導也指出，由於華為與北京的關係早已外界擔憂，而與北韓之間的關係被公諸於世後，恐將使美國與西方國家加深對華為的懷疑，考慮是否全面或部分禁止華為參與國家5G建設；川普政府先前宣稱在不威脅國家安全前提下，願意放寬對華為的出口管制的說法，恐怕也會因此備受質疑。

(中時電子報)