國安局官員吳宗憲趁蔡英文總統出訪機會，透過華航高層預定9200條免稅菸，隨後又被爆出從海外偷帶600條菸。前行政院長張善政在臉書試問「小吳一天最多抽3支菸，那9200條菸要抽多久？」沒想到釣出一堆網友神回，答案驚人。

對於張善政提出的超難數學題，有網友解答如下：

9,200條=92,000包=1,840,000支

1,840,000支/3 = 613,333天

613,333天/365 = 1,680年

假設一輩子 = 80年

一出生就會抽的話

1,680年/80 = 約21輩子

這名網友精算後神回「21輩子，可能要抽到天荒地老」，還有人算出是「613333天，還會餘1根」；網友嘲諷「顏色對了，小吳要抽多久都行」、「小吳已調離現職，待風頭過後等高升！菸…」。

也有網友質疑「9200條是貨真價實的Duty Free嗎？如果9200條是市面販售的公司正貨，卻是以免稅價錢購買，再光明正大以批發價1160賣給末端自抽客，這利潤是相當驚人的」、「誰相信9800條是一個隨扈敢走私的嗎？」、「應該不是第一次」。

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(中時電子報)