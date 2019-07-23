總統蔡英文出訪回來卻面臨國安局官員走私大量菸品的重大醜聞，民進黨政府第一時間進行危機處理，國安局局長彭勝竹請辭獲准，總統府侍衛長張捷則自請處分並將調職。相較於之前往都喊小英撿到槍了，這次資深媒體人李艷秋譏諷，辣台妹這回撿到菸了！

李艷秋今於臉書發文表示，借總統出訪，特勤走私9800條香菸夾帶入關，金額近700萬，貨量大到五個航空貨櫃都裝不下。訂貨人是蔡英文的特勤，國安局的一名少校。國安局長彭勝竹請辭獲准，侍衛長張捷調職，訂購人吳宗憲少校調職接受調查別扯什麼軍紀、軍魂之類嚴肅得要死的話題，這事太有趣，隨便下個標都能成經典：「總統拚外交 特勤拼走私」、「總統專機成走私專機」、「人出去、貨進來 國安單位發大財」、「東廠兼私廠 國安最擅長」。

李艷秋更指出，後面的發展也有趣：

1,吳少校根本是經辦人，這批貨是哪幾個單位、哪些人團購的呀？

2,不是第一次吧？一共幾回啊？曾經揪過的單位和個人是誰啊？

3,胃口這麼大，應該是越搞越大膽吧？從以前到現在，總共多少金額啊？利潤多少呢？誰分了呢？銷贓的管道呢？

4,一名特勤是辦不到的，有哪些單位群策群力，發揮同袍愛，團結完成任務呢？

5,有600條藏在專機機艙中，是啥時裝的？購買人還是吳少校嗎？有沒又案外案？

6,只是走私香煙嗎？有沒有搞過毒品、武器....？

李艷秋更表示，這事真沒法忽略他的嚴肅面：

1,案子必須透徹交代，不能拖到選舉後。當然我們相信，如果馬政府時期就發生了，小英一定會立刻公布，我們擔心的是這個案子是蔡政府獨家，為選舉考量，成了懸案。目前已有風聲傳出，私菸數量如此龐大，是蔡政府為選舉送樁腳之用，如果不能快速水落石出，謠言越傳越真，蔡政府將自食惡果。

2,目前案情的突破壓力，全在吳少校身上，請吳宗憲少校發表不自殺聲明，蔡總統必須力保他的安全。

3,特勤走私夠無恥，更可惡的是竟然走私危害民眾健康的香菸，他們把自己同胞的生命視如草芥，還口口聲聲保衛人民，根本是個屁

4,蔡總統不斷利用國安之名，行鬥爭在野黨、掠奪人民自由之實，前不久才傳出，國安單位將民眾出席造勢活動的訊息，分析彙整成情報，以供執政者反制，現在竟然利用總統出訪走私，民眾已完全無法信任只會偷雞摸狗，效忠執政者的情治機構，他們才是國安最大的危機，蔡總統應向全民道歉，並承諾絕不用情治單位要脅控制人民。她不做，只好相信這些都是真的。

李艷秋文末表示，政府要靠全民監督，只要你不健忘，政客就不敢唬弄你。讓我們繼續看下去

(中時電子報)