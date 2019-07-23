網友臉書發文、留言。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

7月19日南台灣遭雨炸，瞬間雨勢超出部分路段原先設計，導致暫時性積水。綠營藉機抨擊高雄市長韓國瑜清淤破功，行政院副院長陳其邁更回高雄勘災，還酸韓該多關心市政。但積水很快就退，凸顯韓市府清淤有成、打臉綠營，也讓「其邁勘災」成網路新成語；網友徵求下一聯，意外引爆接龍樂。

據《罷免高雄市議員黃捷》臉書專頁貼文指出，「其邁勘災」是指19日陳其邁看到超大豪雨，趕忙安排好要做勘災秀，可是卻沒有災情給他勘。其邁依然堅定不移完成勘災秀，配合的媒體也是照樣發稿頌讚其邁才是真正的高雄市長。

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「『其邁勘災』，請接下聯。」文章一出，獲得超過500則留言。有網友對句：「其邁勘災，卻無水災」、「其邁勘災，無水可掰」、「其邁勘災，水退無害」。

其他網友也紛紛發揮創意，為對句下聯接龍：「其邁勘災，綠媒瞎掰」、「其邁勘災，眾人笑呆」、「其邁勘災，目瞪口呆」、「其邁勘災，嗚呼哀哉」、「其邁勘災，無告G賣」、「其邁勘災，哩災哇災」、「其邁勘災，假鬼假掰」。

(中時電子報)