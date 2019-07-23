《富比世》今天公布全球50大豪門俱樂部，NFL美式足球達拉斯牛仔隊以50億美元連續4年穩居冠軍寶座，MLB紐約洋基緊追在後，NBA紐約尼克、洛杉磯湖人以及金州勇士都擠進前十行列。

NFL是美洲四大職業聯賽，每年的超級盃(冠軍戰)都能吸引超過上億民眾的觀看，光是短短的幾十秒廣告就能夠賣出上千萬美元的價格，讓第一豪門牛仔隊幾乎是日進斗金，自從2016年取代西甲足球聯賽強權皇家馬德里登上第一之後，就牢牢的將冠軍頭銜握在手中。

《富比世》公布今年50大豪門俱樂部，達拉斯牛仔以50億美元身價蟬聯第一；紐約洋基市值增加15%，以46億美元超越皇家馬德里，僅次於牛仔隊；皇家馬德里以42.4億美元退居第三；同樣是西甲豪門巴塞隆納市值減少1%，40.2億美元排名第四。

NBA紐約尼克的戰績雖然慘不忍睹，但這支球隊的市值卻是增加了11%，以40億美元名列第五；英超曼聯與NFL新英格蘭愛國者分居第六、第七，洛杉磯湖人在獲得詹姆斯加盟後，市值增加了12%，37億美元排名第八；金州勇士3連霸夢碎，球團市值增加13%，35億美元名列第九。

其他進入前50的NBA豪門還有芝加哥公牛(19)、波士頓塞爾提克(22)、布魯克林籃網(37)、休士頓火箭(38)、達拉斯獨行俠(43)、洛杉磯快艇(44)。

(中時電子報)