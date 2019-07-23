台南市登革熱本土病例22日再添1例，新增病例為50多歲女性，主要活動地點在南區興農里住家及利南黃昏市場，分型也是第二型，懷疑與第七例南區大恩里有關。截至目前為止，台南市確診登革熱本土病例為15例，境外移入24例。衛福部疾管署長周志浩23日也南下替防疫人員加油打氣。

儘管台南市的登革熱疫情仍嚴峻，但市府衛生局長陳怡23日也帶來好消息，指永康區、北區因已1個月沒有新增病例，因此可以解除社區列管，但也仍應持續進行孳清工作。

台南市登革熱防治中心表示，23日上午將針對利南黃昏市場進行孳清及戶外化學防治，下午在利南黃昏市場進行擴大採血；24日上午將在新增病例居住地及活動地周邊進行戶內、戶外噴藥。

防治中心說，新增病例並無慢性病史或出國旅遊史，21日出現發燒症狀，22日到醫院就醫，經醫師診察後進行登革熱快篩為陽性，隨即通報並住院治療，22日晚間9點多確診。目前已完成該病例居住地戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除。

(中時 )