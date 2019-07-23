日本「桌球天后」福原愛2016年樂嫁台灣「桌球王子」江宏傑，婚後進度飛快，先後添了女兒「Aila醬(小小愛)」跟兒子「Kou君(小小傑)」，3年內湊足「好」字，一家4口時時刻刻呈現幸福甜蜜氛圍，而時間過得很快，兒子Kou君已經3個月大，福原愛昨晚終於曝光了小寶貝的正面照，連她都不得不認輸，認了兒子實在是江宏傑的翻版，長超像！

江宏傑、福原愛婚後1年就生下女兒Aila醬，有著軟嫩嘴邊肉與彎彎笑眼的她，長得像媽媽福原愛，難怪被爸爸江宏傑寵上天，而弟弟Kou君則是完全不同的樣貌，昨晚福原愛在微博貼出三張孩子的正面照，只見Kou君被爸爸抱在腿上一臉呆萌，五官俊俏，連福原愛都認證寫下：「嗯…真的好像…他爸…」。

仔細瞧瞧Kou君的五官，一雙圓滾滾雙眼皮大眼睛加上直挺的鼻子，嘴唇薄透且線條分明，真的就是「小小傑」無誤，事實上，孩子出生時，江宏傑就曾透露兒子比較像他，如今粉絲看到父子合照，也認證此事，直呼Kou君跟爸爸一樣帥，且剛好「兒子像爸爸、女兒像媽媽」，真是再圓滿不過了！

(中時電子報)