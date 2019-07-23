大陸廣西台辦主任李東興22日表示，廣西的惠台政策在今年提出了「升級版」，制定了針對性措施，包括高校畢業生就業扶持補貼政策、創業擔保貸款政策，目前廣西海峽兩岸產業合作區簽約入園項目49個，總投資近300億元人民幣，還有4家廣西台資企業申請大陸的發明專利、實用新型專利和外觀設計專利12項。桂林市更將台籍機長列入桂林航空公司急需緊缺高層次人才，目前已引進8名台籍機長。

大陸國台辦一年一度的兩岸記者聯合採訪活動，21至27日在廣西舉行，在22日的見面會上，廣西省台辦主任李東興在接受記者提問時，介紹近來的惠台工作成果。

她指出，2018年7月26日廣西頒布了《關於促進桂台經濟文化交流合作的若干措施》，簡稱「廣西80條措施」，在2019年5月5日發佈了升級版的「廣西80條措施」，從推動投資和經濟合作、促進學習創業就業、便利居住生活、深化社會文化交流合作、推進海峽兩岸產業合作區建設6個方面，提出了促進桂台經濟文化交流合作的具體措施，為台灣同胞在廣西投資、創業、就業、學習、生活提供與廣西居民同等待遇。

李東興特別強調，台灣人在廣西可享受到的政策，如中越跨境勞務合作，還有減按15％稅率增收企業所得稅，這是其他省市沒有的獨特政策。她認為制定落實針對性支持措施，包括高校畢業生就業扶持補貼政策、創業擔保貸款政策、入駐創業孵化平臺政策、台籍急需緊缺人才優惠措施等。

據介紹，不久前，桂林航空公司還引進8名台籍機長，讓桂林航空公司因而成為廣西台灣青年就業創業基地。

據悉，桂林航空公司目前在册飛機10架，均為空客系列飛機；桂林航空計劃引進台籍機長13名。目前已有8名台籍機長入職桂林航空。桂林航空成為行業內引進台籍飛行員人數佔較高的航空公司。

桂林航空公司人員介紹，引進的台籍飛行員一方面可使用中英雙語，另一方面與大陸飛行員文化差異較小，且思維方式相近，工作交流順暢，優勢明顯。

此外，目前在廣西有102名臺灣博士在廣西14所高校和醫院工作，在廣西師範大學任教的臺灣教師王孟筠被評為2019年度「廣西三八紅旗手」，這也是廣西台籍人士獲得榮譽稱號的第一個。

在廣西目前共有239家創業育成中心為創業台胞敞開申請入駐大門，廣西海峽兩岸產業合作區簽約入園項目49個，總投資近300億元人民幣。北海、崇左市獲得批准成為兩岸冷鏈物流產業合作示範城市。

(旺報 )