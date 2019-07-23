台灣武術學生耍雙刀，虎虎生風。（王雷軍提供）

台灣分館學生、家長與來自大陸嵩山少林寺的師傅們交流。（王雷軍提供）

大陸河南省嵩山少林寺10多年前開始，每年皆會到台北市文山區展演、教學，受到大小朋友喜愛，日前在台北市弘觀少林武道館暨藝術劇團正式掛牌，成立「少林寺武術館台灣分館」，分館負責人王雷軍23日表示，未來少林寺將有更多來台交流和演出活動，弘揚少林禪武文化。

少林寺武術館20日在台灣設立第一個分館，少林寺武術館副館長郜明超、國內教學部主任焦宏敏、北市文山區公所民政課長高佩芬及王雷軍都出席揭牌儀式。

王雷軍指出，2007年起，少林寺每年都到文山區展演，2015年和弘觀少林武道館合作，教導武道館學生少林武術、養生文化，目前已有300多位學生，最小僅3歲、最年長的80多歲，還有3代同堂。

他表示，少林寺武術館台灣分館成立，代表本館品牌網絡推廣和少林武術標準化體系建設向前邁出一大步，借助成立台灣分館未來少林寺會派員到台灣定期教學、分享，也將有更多展演活動，更加深兩地交流與互補，弘揚少林禪武文化。

王雷軍說，台灣分館教學不只打打功夫，也著重在身體感受、覺知，強調身心靈一起提升。

(中時 )