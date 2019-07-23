網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

國安局少校吳宗憲趁著陪同蔡英文總統出訪機會，違法訂購9800條、市價高達645萬的香菸走私入境一事，據消息人士透露，這是存在已久的陋習，只是這次數量實在超乎預期，簡直跟犯罪集團沒兩樣。對此，網友大喊天呀！這解釋手法跟高雄過去20年，一直說是KMT遺毒有什麼差別，而且這不就代表，在民進黨完全執政下也無法更正這個陋習，那明年換個政黨也沒差不是嗎？

國安局官員吳宗憲趁著陪同蔡英文出訪，違法訂購9800條，市價高達645萬的香菸，事件曝光後，消息人士表示，過去總統出訪時，各單位就會像侍衛室行政官登記訂購免稅商品，做為送禮或是自用，這項陋習已形之多年，過去都是透過個人在國外購買後攜帶回國，但這次數量實在超乎預期，而且是以「貨不出境，夾帶闖關」的方式，簡直和犯罪集團手法沒有兩樣。

對於走私菸品是一項陋習，網友zxcelephant於批踢踢發文表示，這次走私香菸被查到是第三次之後，就有人開始拿著一篇報導，說走私菸可以追溯到李登輝時代，這些都是存在已久陋習。天啊！這跟高雄過去20年，一直說是KMT遺毒有什麼差別，而且這不就代表，在完全執政下也無法更正這個陋習，那明年換個政黨也沒差不是嗎？

跟著蔡總統出訪拚經濟？國安局吳宗憲靠走私菸發大財

(中時電子報)