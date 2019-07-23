國民黨台中市第七選區的屯區立委參選人，人選尚未確定，各界焦急等待，國民黨台中市黨部主委顏文正積極奔走，希望早日確定大里、太平區的立委，經大甲鎮瀾宮董事長顏清標、顏文正、有意參選的市議員李麗華與台中廣播總經理莊子富等團隊成員協調，23日決定由莊子富出線，挑戰民進黨現任立委何欣純。莊子富有信心贏回屯區，拚第三屆連任的何欣純表示，自己深耕基層，一定會積極備戰。

國民黨台中市黨部表示，正如總統大選，有意願參選者，都可以參加初選登記，而屬第七選區的屯區，有意願參選者有市議員李麗華，及台中廣播總經理莊子富，李麗華在地方深耕多年，基礎雄厚，而其團隊主張黨內徵召，全力作戰。

市黨部考量目前的提名模式，在各界關注之下，透過台中黑派大老顏清標、黨部主委顏文正、李麗華團隊總幹事蔡文華地方人士的協調下，取得共識。

蔡文華表達李麗華不希望因初選造成黨內分裂，破壞和諧的立場，經多次協調，達成共識，同意由中生代莊子富，代表國民黨出征。

顏文正表示，感謝李麗華顧全大局，提攜後輩，國民黨團結一致「決心下架蔡英文，並要把屯區這席立委奪回來！」莊子富在廣播多年，擔任主持人獲得很多粉絲支持，轉入政界，初試啼聲就挑戰立委。

何欣純表示，她要拚第三任的立委，平常深耕基層，為民服務大家看得見，回政品質評鑑佳獲口碑，不管對手是誰，一定會全力備戰。

(中時 )