交易大限倒數1週，太空人不用補強了？冠軍總管魯諾(Jeff Luhnow)發下豪語：「我們今天的陣容可以在七戰四勝打敗任何季後賽等級的隊伍。韋藍德(Justin Verlander)、寇爾(Gerrit Cole)雙槍出擊，加上麥利(Wade Miley)，有時候只需要3個先發投手就夠了。」

太空人目前稱霸美西，不過運動家還有機會追趕，魯諾根本不怕。「當然也不能說沒機會補強，我們會和往年一樣持續關注。2017年我們錯過了731大限，後來還是在831大限買到韋藍德(該年拿下世界大賽冠軍)。」

魯諾相信當前的太空人是無敵的，如果其他競爭者補強了他才考慮跟進。韋藍德本季仍維持高檔，寇爾今日還成為史上第二快達陣200K的投手(133.1局, 僅次於名人堂左投藍迪強森)，率隊以11-1痛打運動家。

不過兩年前韋藍德831的「午夜簽約」已成絕響，今年大聯盟的731「非讓渡交易截止日」與831合併，只要7月31日過後就禁止任何交易。 太空人先發投手輪值尚有2個缺額，魯諾使用牛棚假先發和菜鳥投手輪替，居然也打得很好，反正季後賽也用不著那麼多先發，或許就不用再買了。

太空人更擔憂的是捕手，奇瑞諾斯(Robinson Chirinos)近況奇差無比，近23場打擊率0.159，二號捕手史塔西(Max Stassi)的打擊率居然也是0.159。魯諾不排除透過交易「升級」其中一人。目前太空人的假想敵應該是洋基、光芒、雙城、印地安人、運動家。

(中時電子報)