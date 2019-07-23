總統府侍衛室少校吳宗憲，利用總統蔡英文出訪友邦時，挾帶走私9800條香菸。（讀者提供）

名嘴羅友志在臉書發文。（翻攝羅友志臉書）

總統府侍衛室少校吳宗憲，利用總統蔡英文出訪友邦時，挾帶走私9800條香菸，華航澄清不知情，更否認有華航高層介入。對此，名嘴羅友志提2大疑問抨擊說，沒有特殊關係，誰可以在飛機上或出國免稅代購可以買這麼多香菸的，痛斥華航越描越黑。網友說，「重點是沒有某高層指示，就憑一個小官華航會那麼配合」。

立委黃國昌昨爆料，有國安人員利用總統蔡英文出訪友邦時，挾帶走私9800條免稅香菸，華航高層不但知情還予以協助，華航則否認，說不符事實。華航表示，公司配合菸害防制法，對一般航班未開放菸品訂購，但專機或包機只要有提出需求，就會開放，預訂方式與其他免稅品相同，須符合海關相關規定，超量者自行辦理申報，強調華航不知情，也未有高層給予協助。

對此，羅友志在臉書發文表示，華航不解釋還好，越描越黑。他提出2大疑問，1、請問哪「一個」國安人員有刷卡600萬的信用額度？螺粉們有這個能力的請私訊我，交你這個朋友了！2、請問誰在飛機上或出國免稅代購可以買，不要說9200條（應是9800條），超過…92條菸的？那是半個(剛剛新聞說五個)貨櫃耶！都沒特殊關係？

最後，他說，總統牌香菸好抽嗎?網友說，「重點是沒有某高層指示，就憑一個小官華航會那麼配合」、「普通人一張身份證只能買一條，他(吳宗憲_一張身份證買9千多條」、「綠營有黨證，可能什麼都能做，比黑卡還好用，羨慕」。

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(中時電子報)