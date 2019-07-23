行政院長蘇貞昌今日在臉書表示，為了減少車禍事故，明年元旦起，所有大型車的定檢，都要檢查有沒有裝「視覺輔助系統 」，年底前政府也補助大型車車主裝設相關裝置，標準型補助4,000元、簡易型補助1,000元。

蘇貞昌指出，明年元旦起，大型車視野輔助系統列入定檢項目，讓安全無死角，目前大型車看不到正前方緊鄰車頭處、左右兩側後照鏡盲點、車斗正後方，大型車車主應趕快加裝「視覺輔助系統 」。

蘇貞昌說，年底前政府也補助大型車車主裝設「視覺輔助系統 」，標準型補助4,000元、簡易型補助1,000元，讓「補助更廣角」。

蘇貞昌臉書全文如下：

早安！讓走在路上的老人小孩更安全，政府拿出辦法！

為了減少車禍事故，明年起，所有大型車的定檢，都要檢查有沒有裝「#視覺輔助系統 」，也就是要裝更多攝影鏡頭、雷達警示和近側鏡，讓駕駛更能掌握車外狀況，減少交通事故發生。

同時為了讓配合政策的車主減輕負擔，政府也補助大型車車主 裝設相關裝置，最多4,000元，年底前都能申請，一起拚，讓行人更安全，開車更順利。

(工商 )