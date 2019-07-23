來台發展的29歲韓國藝人宋讚養，遭前經紀人李湘瑋以一人分飾多角方式，冒稱是中環娛樂副總「楊雅琇」，佯稱協助他在台發展演藝事業，若不從將全台封殺為由，逼宋男與彭姓女友拍下4部性愛影片及10多張自慰、裸露下體照片，並騙走彭女30多萬元，導致宋迄今仍有輕生念頭。台北地檢署今依妨害風化、詐欺、恐嚇等罪嫌起訴李湘瑋。檢方並痛批李「手法令人作噁、甚為惡劣！」，請求法院從重量刑。

李湘瑋目前在押，檢方近日將移送台北地院審理。

檢方調查，宋讚養2017年7月來台發展，因急需金錢，在IG徵求在台經紀人，而具有雙性戀傾向的李湘瑋發現此事，先假冒「GINA YA」，佯稱跟華研製作公司的老闆、製作人很熟，在台灣影劇圈很罩的住，同年8月11日，宋男跟李假冒的「GINA YA」見面，「GINA YA」宣稱他父親公司資本逾10億，與韓國現代公司理事很熟，宋男誤信，即簽下經紀約。

2017年12月，李再假冒是中環國際娛樂公司副總「楊雅琇」，指其在台影劇圈具有極大影響力，可以協助宋在台發展事業，也可以對他全台封殺。同年12月16日，「楊雅琇」指中環公司將於2018年7月在大陸籌拍電影，打算找宋當第二男主角，還與國際大導演史蒂芬史匹柏籌拍「侏羅紀公園」續集，宋心動被騙簽約。

李男為了接近宋，假藉「楊雅琇」指示說，公司要求宋跟李同住，以便就近照顧，李之後利用這機會掌握監控宋的一舉一動，宋因「楊雅琇」對他的動態相當清楚，亦深信不疑。後來「楊雅琇」要求宋配合李，到全台環島拍攝一系列宣傳照，花蓮發生大地震時，宋、李2人正好在花蓮拍照。

2017年12月27日，李發現宋與台籍彭姓女友交往，心生嫉妒，以宋需發展演藝事業，要求彭女分手，彭女同意，李並以「愛宋就要拍性愛片」證明，要宋、彭拍下4部性愛、口交的不雅影片。

李自2018年2月10日起至6月5日止，20多次要求宋提供4部性愛影片以及宋的10餘張自慰、露鳥照片，李在收到宋的這些不雅影照後，還自行建檔欣賞。另李還以協助宋在台事業為由，要求彭女提供資金，彭女向親友商借30多萬元，被李騙走。

6月7日，宋因從他IG上發現有推薦人「楊雅琇」，但宋並無楊手機，才驚覺楊就是李假冒，李得知後，6月8日以LINE恐嚇宋「要讓你身敗名裂」。

事後宋男哽咽拍下自白影片，並報警指控李。李到案後一度被羈押，後來因認罪獲5萬元交保，但檢察官為釐清疑點，日前再傳喚李湘瑋出庭，檢方訊後認為有勾串證人之虞，再次將李湘瑋聲押禁見迄今。

(中時 )