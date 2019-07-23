崔振赫演出《馬成的喜悅》人氣飆升

韓國人氣男神崔振赫近年來作品連發，挑戰各種專業形象如檢察官、律師、醫師等職業，擺脫外表給人「高富帥」的既定印象，全新鑽研角色設定，演技大突破，讓戲迷眼睛一亮。在全新作品《馬成的喜悅》中，崔振赫挑戰天才醫師孔馬成一角，因車禍導致罹患「灰姑娘記憶障礙」，劇中他只要一覺醒來，就完全記不起昨日發生的事情；對於要詮釋這種特殊疾病患者，崔振赫接受中天獨家專訪時笑著道，「現實生活中，我本身記憶力也超不好的。」

崔振赫解釋，「灰姑娘記憶障礙這種病，不是實際存在的，是為了讓劇情有趣而杜撰出來的疾病」，劇中崔振赫飾演的孔馬成飽受該病所苦，為了適應這種失憶症狀，想盡辦法留住每件事的各種痕跡，讓自己在隔日能靠著這些蛛絲馬跡，拼湊出片段式的記憶，崔振赫將角色的各種掙扎辛苦演得傳神，卻也自曝「我本身記憶力也超不好的，不太會記得別人的臉，幾天前發生的事也常記不起來。但我背劇本倒是記得很快，可是拍完也馬上就忘了。」語畢自己也不禁笑了出來。

崔振赫在《馬成的喜悅》中獻唱插曲

嗓音低沈有磁性的崔振赫，這次也在《馬成的喜悅》原聲帶中獻唱了一曲《forgotten》，這首歌也是主角馬成的回憶之歌，道出馬成明明深愛著女主角喜悅（宋昰昀飾），卻因病而無法說出真相的掙扎心情，讓許多粉絲相當不捨，有著一副好歌喉的崔振赫也透露，最初出道其實是想當歌手的，「原本是想做音樂，但因緣際會下，就進入演戲的領域了。」

崔振赫接受中天新聞獨家專訪自曝原想當歌手，期待未來出專輯

當被問到歌手及演員比較喜歡哪一個領域呢？崔振赫笑答，「因為我沒當過歌手，所以也不太清楚，但在粉絲見面會時唱歌是很開心的，在喜歡我的人面前唱歌很開心，我覺得各有各的魅力，演戲有演戲的魅力，唱歌有唱歌的魅力。」在戲劇圈表現得這麼亮眼，未來會想要出專輯嗎？崔振赫眼睛一亮、篤定的說著「如果有機會的話，當然想囉！」想看更多崔振赫與宋昰昀在《馬成的喜悅》裡的精彩演出，7月29日起每週一至週五晚間9時鎖定中天娛樂台。

(中時電子報)