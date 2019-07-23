過去新藥與生物技術研發時總要利用小動物做實驗，不過像是腦神經疾病、癌症篩檢等要用到功能性正子攝影與解剖性磁振造影時，總要安排兩次實驗，犧牲大量實驗動物；陽明大學23日宣布已採購市值超過一億元的「小動物正子暨核磁共振像儀」（7T micro PEP／MRI），安裝於台北榮民總醫院核子醫學部，未來將應用於實驗動物的影像分析，加速新藥研發流程，大量降低小動物犧牲數量。

繼台北榮總去年底臨床3T PEP／MRI啟用後，榮陽團隊也成為全世界極少數同時擁有臨床與小動物二合一影像儀器的學研單位，也是全台第一部。

陽明大學腦科學研究中心主任、台北榮總神經醫學中心主任王署君表示，精準醫療的第一準則就是迅速確實的診斷，功能性正子攝影與解剖性磁振造影兩種儀器因為能產生高解析度互補性影像，目前被廣泛應用在人類的腦神經疾病、癌症篩檢。但因為是兩種不同影像技術，兩台儀器必須分開操作，病人也必須安排兩次檢查，費時費力。

王署君表示，二合一的優點除了可以一次獲得兩種精密影像，更重要的是準確對位疑似病灶的極低生化濃度或是細微的構造變化，節省時間成本。例如動物實驗是新藥與生物技術研發的基礎，在沒有醫療影像儀器的時代，最困難的就是即時取得實驗結果，瞭解新藥對病灶的影響以及評估對其他健康組織的副作用，而且必須犧牲實驗動物。有了小動物二合一影像儀，再藉由分子影像非侵入性與即時性的優點，可以重複、立即觀察到小動物的新藥反應，做到即時修正即時改善、減少試誤成本。估計可以縮短三分之一新藥研發時間，減少四分之一研發經費。

陽明大學神經科學研究所教授林慶波表示，這台小動物二合一影像技術2015年底才問世，目前其他學研單位都只有單一機種，陽明大學2016年就規劃採購，由於台北榮總核子醫學部配置有國家級醫用迴旋加速器，可以在地提供合成放射性藥物，免去運輸不便，因此榮陽團隊討論後，雙方同意將二合一影像儀裝設在核子醫學部，以利新藥研發與醫學研究，並成為德國原廠在境外唯一設點的亞洲示範中心。

(旺報 )