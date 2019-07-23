立委陳宜民秀出隨扈吳宗憲同袍替吳抱屈的訊息，直指「吳只是1個少尉，只是替死鬼，長官下令，難道他要跟自己事業過不去嗎？」（姚志平攝）

出席的財政部關務署副署長彭英偉表示，有關於涉案的人 員相關的行為，檢調單位都已經進入調查，會查得水落石出。（姚志平攝）

一名自稱「吳宗憲友人」網友私訊立委陳宜民，為吳宗憲喊冤。（圖／立委陳宜民提供）

蔡英文出訪拚外交，爆出隨行官員偷渡近萬條香菸的醜聞，國民黨團今（23）天一字排開召開「軍紀徹底敗壞，國安局變公賣局」記者會，痛批蔡英文震怒並無法掩蓋無能，要求盡速追查公布真相。藍委陳宜民更秀出隨扈吳宗憲同袍昨晚替吳抱屈的訊息，直指「吳只是一個少尉，只是替死鬼，長官下令，難道他要跟自己事業過不去嗎？」

陪同總統出訪的隨扈吳宗憲，透過華航高層下訂9200條免稅香菸，隨後又爆出國安人員自海外私帶600條香菸，初估可獲利200萬元。而國安局長彭勝竹昨晚下台，總統府侍衛長張捷也自請處分調職。

「由誰刷卡付款？如何搬運到總統車隊闖關入境？」國民黨團總召曾銘宗接連提問，痛批國安局官員膽大妄為，紀律蕩然無存，主要問題出在蔡英文總統的領導與用人思維，要求總統府、國安局、交通部、財政部等單位盡速調查並公布真相，且追查華航高層與總統府辦公室有無介入，應追究後續法律與行政責任。

曾銘宗抨擊，此案簡直國安大漏洞，香菸、貨品進得來，還有哪些貨品已經進來，「假設此次入境的是槍砲、子彈，請問誰要負責？」此次也不是首例，要求全部清查究辦，呼籲監察院主動介入調查，假設真相未能大白，未來將在財政委員會成立調閱小組追查真相。

國民黨立委費鴻泰表示，民進黨力推中共代理人修法，檢查人民思想行為，但人民並沒有思想行為走私，真正走私在總統府，2000年前總統李登輝等人把8000萬美金匯到美國疑慮，試問用國安名義，可以輕鬆不受海關檢查，蔡英文可否說明有無走私金錢與洗錢。

費鴻泰說，華航華膳空廚免稅倉庫私藏9200條香菸，沒有華航華膳相關人力指示同意，根本無法辦到，要求海關檢討華航人事，究竟誰在包庇。他批評，蔡英文說她震怒，生氣就能推卸責任嗎？震怒並不能掩蓋無能。

國民黨立委賴士葆指出，蔡英文表面拚外交，實質拚走私，國安團隊上下交相利，上面謀取人事權，極力攀關係，中間想辦法A錢，建議蔡英文領導的國安團隊全面改組，更要說明上任後每次出訪，有無發生勾當走私的行為，若有的話，蔡英文應下台。

(中時電子報)