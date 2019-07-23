桃園林姓男子3年前騎機車遇見80歲顏姓老翁，他不滿對方拿雨傘朝道路方向亂揮，竟朝老翁頭部揮擊一拳，致對方摔倒頭部踫地，送醫後昏迷8個月後死亡，最高法院維持歷審判決，認定林男犯罪動機可惡，犯後態度相當惡劣，將他依傷害致死罪判囚5年確定。

判決指出，2016年1月3日下午4點林男騎車沿桃園市桃園區博愛路往三民路方向行駛，他看過前方路旁顏姓老翁拿雨傘朝道路方向由下而上揮去，竟迴轉折返後與對方理論，他氣憤地就朝老翁揮拳，害他後仰重摔傷到腦部致死。

刑事部分，歷審認定林男見被害人年邁無反抗能力，竟毆擊對方致死，犯罪動機可惡，且他在偵審期間都飾詞狡辯，謊稱對方揮動雨傘攻擊他，且迄今未向死者家屬道歉或商討和解事宜，犯後毫無悔意，將他判刑5年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

民事部分，顏的2個兒子提告求償，桃園地院判決林男須賠償196萬多元。

(中時 )