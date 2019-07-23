PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

總統蔡英文出訪友邦，國安局官員卻涉嫌利用蔡出訪機會，訂購金額近700萬、9800條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄。立委黃國昌開記者會揭發此事，卻成「英粉」公敵，遭灌爆臉書出征加護航。網友則直言：「從墨綠變黑心，可悲也可恨。」

網友在PTT論壇發《果然英粉開始追打黃國昌》一文，表示：「一堆DPP、英粉在哪邊裝弱智，跑去黃的臉書打什麼『收割力量』，說『早就在查』、『黃是不是有什麼陰謀』之類的話。我的天！如果不是黃國昌檢舉，調查局會查？看來已經做過很多次了，調查局根本沒行動過啊！」

該網友直言，難道要等真的被對岸佔領，才能查DPP的人？報紙都已經說是黃國昌檢舉了，還一堆人不相信。更痛批：「挺到智能不足，也是台灣的悲哀，有台灣價值是不是殺人放火貪污，通通沒關係？」

對此，其他網友紛紛回應：「綠營紛推前朝陋習」、「目前八卦在帶行之有年的風向」、「就一堆只有顏色沒有台灣的1450呀」、「從墨綠變黑心，可悲也可恨」、「芒果乾粉不意外」、「那年民進黨大敗前，也是一堆人在鬥十一寇（嘆氣）」、「英粉打黃國昌很久了」。

(中時電子報)