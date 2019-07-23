高雄市長韓國瑜頻被批只是個「草包」，他日前則回擊，扣他和支持者們是草包、土包子或黑道是很廉價的行為。對此，前國民黨立委孫大千直言，最可恥的是成為一個「成事不足，敗事有餘」的「菜包」。他也認為，有些人自以為是一個天縱英明的「肉包」，卻只會找一堆說大話的「菜包」組成治國團隊，最後把台灣搞得亂七八糟。

孫大千在臉書指出，在這個時代中，每一個人可能都是「草包」！其實，做「草包」並不可恥，最可恥的是成為一個「成事不足，敗事有餘」的「菜包」。他說不管哪一個人在某些領域的表現有多麼傑出的成就，很少有人能夠上通天文，下知地理，無所不知，無所不曉，因此，每一個人在某些方面恐怕都可以說是「草包」吧！

但孫大千認為，就算是「草包」，只要能夠抓住大方向，禮賢下士，唯才是用，能夠在每一個領域找到有能力的「肉包」來共同打拼，一樣能夠交出一張讓人民幸福的成績單。

孫大千也提及，最害怕的是有些人自以為是一個天縱英明的「肉包」，所以剛愎自用，目空一切，用人不當，只會找到一堆唱高調，說大話的「菜包」來組成治國團隊，結果當然只能夠把台灣搞得亂七八糟，一塌糊塗。他說每天開口閉口地用「草包」來嘲諷韓國瑜，只不過是再一次的讓台灣人民看到這類政客的傲慢無知。

(中時電子報)