台科大舉辦新南向暑期創業營隊，吸引來自印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、台灣等國家共200名學生報名，最終錄取60名學員參與一系列創業課程，學員將組成跨國團隊簡報競賽（Demo ＆ Pitch），獲勝隊伍將獲得台科大育成中心後續的創業輔導，並免費半年進駐台科大新創培育基地。

為吸引外國學生來台創業，教育部青年發展署委託台科大續辦理新南向暑期基地交流計畫，舉辦「第二屆超越世代新創暑期營隊Be Young! Beyond! Startup Bootcamp」，邀請新南向國家大專院校學生到台科大和台灣學生一起上課，為期一周的密集訓練擴展學生國際視野，促進與新南向國家新創團隊連結，同時吸引更多外籍人才在台開創事業。

台科大校長廖慶榮表示，台科大已連續兩年舉辦新南向創業營隊，除了鼓勵學生創業，提供獲勝團隊創業輔導資源，也培養學生跨國合作的能力。第一屆競賽獲勝隊伍是台科大印尼外籍生，他去年在台科大創新育成中心協助下前往矽谷，台科大校友協助媒合當地合作對象及天使投資人，成功開展創業契機。

參加新南向創業營的台科大印尼籍生Rakhmat表示，畢業後有計畫留在台灣創業，目標是打造提供台灣各地餐飲、旅遊資訊的平台，提升外籍人士在台灣生活及旅遊的便利性。參與創業營除了學習創業知識、培養設計思考能力，也期待能找到合適的合作夥伴或導師，以台灣作為創業起點，期待有朝一日能朝國際市場發展。

就讀印度蘇里尼大學生物科技學系的Vanshika，特地來到台科大參加創業課程。Vanshika表示，她開發出一款成本低且對人體無害的殺菌劑，研發產品本身不難，最難的是要如何把產品行銷出去，因此希望來台灣學習行銷策略、市場分析等相關課程。

台科大應用科技學程四年級吳婧瑄表示，參加創業營和來自泰國、馬來西亞等不同國家的學生一起上課是很難得的機會，彼此交流互動，英語能力也跟著提升。課程安排也非常有趣，像是行銷、市場分析都是很實用課程，期待能有滿滿收穫。

(旺報 )