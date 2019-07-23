國安局官員利用蔡英文總統出訪專機之便，走私9000多條免稅菸品，震驚全台，新北市長侯友宜批評此事「有辱國風」，認為相關涉案人員這不但違反走私相關條例，也有貪瀆嫌疑，定要徹查清楚、重辦。

侯友宜今天上午出席市政行程，會後媒體提到國安局官員走私菸品事件，侯友宜以台語脫口而出說，「那太誇張啦」，他表示，這種事情相信不會是第一次，這種離譜的事情，國安體系不只要好好檢討，更要好好被查辦，該辦絕對不能手軟，沒有人可以利用正式外交出訪去夾帶走私，「這有辱國風，傳到國際間非常難看！」

(中時 )