國安局官員走私菸品 侯：有辱國風 11:182019/07/23 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今天上午出席普賢寺復康巴士捐贈儀式。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局官員利用蔡英文總統出訪專機之便，走私9000多條免稅菸品，震驚全台，新北市長侯友宜批評此事「有辱國風」，認為相關涉案人員這不但違反走私相關條例，也有貪瀆嫌疑，定要徹查清楚、重辦。 侯友宜今天上午出席市政行程，會後媒體提到國安局官員走私菸品事件，侯友宜以台語脫口而出說，「那太誇張啦」，他表示，這種事情相信不會是第一次，這種離譜的事情，國安體系不只要好好檢討，更要好好被查辦，該辦絕對不能手軟，沒有人可以利用正式外交出訪去夾帶走私，「這有辱國風，傳到國際間非常難看！」 (中時 ) #走私 #國安局官員 #菸品 #侯友宜 #國安局 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統出訪拼外交 國安局官員私運香菸拚經濟？ 18:202019/07/22 政治 國安人員走私菸品案 調局約談「貨主」吳宗憲 20:142019/07/22 社會 國安局走私菸 陳以信 ：誰還記得蔡總統談軍紀？ 20:252019/07/22 政治 國安局官員疑涉走私菸品 市調處約詢7人將送桃園地檢署 21:022019/07/22 社會 出訪爆走私菸品案 蔡英文發表3點聲明 21:172019/07/22 政治 國安人員走私菸品案 「貨主」吳宗憲深夜送北檢複訊 22:202019/07/22 社會 扯!9800條菸人贓俱獲 小英拚外交 國安局拚走私 04:102019/07/23 政治要聞 國安局兼公賣局 蔡正元諷：補貼出訪花費 08:212019/07/23 政治 國安局走私菸怪國民黨 網：黃國昌來不及了啦！ 08:502019/07/23 政治 走私菸品涉貪 吳宗憲2官員最重可判無期徒刑 09:022019/07/23 社會 政治熱門新聞 國安局走私菸怪國民黨 網：黃國昌來不及了啦！ - 政治 陳宜民曝光簡訊!國安局「吳宗憲」友人喊冤 - 政治 獨家》華航高層綠油油 護航免稅菸闖關？ - 政治 - 中時 台北市遭慘淹 最美主持人：韓市長真可憐 - 政治 藍綠對決利蔡？韓綜合民調61％大勝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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