2童溪邊溺水 無生命跡象急救中 11:222019/07/23 中時 張祈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮秀林鄉砂婆礑溪今上午傳出溺水意外，2名年約8歲的孩童救起時已無呼吸心跳，目前正在慈濟醫院急救中。（花蓮縣消防局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮秀林下砂婆礑溪今上午10時許傳出溺水意外，2名年約8歲的孩童在距離水源橋400公尺處的淺水區戲水不慎發生意外，目擊者拉起其中一名孩童，在溪邊施作CPR，另一名一度受困水下，由警消人員救起。花蓮縣消防局指出，2名孩童到院前都沒有呼吸心跳，目前正在慈濟醫院急救中。 (中時 ) #花蓮 #孩童 也許您會感興趣 推薦閱讀 嬰童無毒防蚊品買氣飆 04:102019/07/19 時尚消費 不滿站前排班區破舊 運將放話路中載客 13:522019/07/19 生活 家人抱著滑梯 3歲童大腿骨折變形 14:242019/07/19 社會 花蓮火車站二期工程 舊車站翻身成自行車補給站 17:112019/07/19 生活 被抱著溜滑梯 3歲童撞斷左腿 04:102019/07/20 地方新聞 揮別失眠輕鬆體驗森呼吸 04:102019/07/20 地方新聞 21歲正妹遭蚊叮 竟呼吸衰竭住院一年 16:252019/07/20 生活 尿布型盪鞦韆 小小孩安心玩 04:102019/07/21 地方新聞 中市改善環中路8月完工 打造會呼吸人行道 18:142019/07/21 政治 18弱勢孩童單車環台 化身親善大使服務榮民 17:002019/07/22 生活 社會熱門新聞 走私9800條香菸 總統隨扈吳宗憲正面曝光 - 社會 第一次見男友「香蕉」 女大生2字評語網笑翻 - 社會 獨家》隨扈走私案 國安會秘書長李大維辦公室也團購 - 社會 調查局追吳宗憲走私免稅菸 歷任總統隨扈挫ㄟ等？ - 社會 【江湖追殺令1】孫女遭姦 黑幫大老怒動員：人給我抓出來 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。