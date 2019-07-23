花蓮秀林下砂婆礑溪今上午10時許傳出溺水意外，2名年約8歲的孩童在距離水源橋400公尺處的淺水區戲水不慎發生意外，目擊者拉起其中一名孩童，在溪邊施作CPR，另一名一度受困水下，由警消人員救起。花蓮縣消防局指出，2名孩童到院前都沒有呼吸心跳，目前正在慈濟醫院急救中。

(中時 )